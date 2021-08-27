"Головна тема" розпочне новий сезон з показу серіалу, присвяченого 30-й річниці Незалежності

У новому сезоні на глядачів чекає багато ексклюзивних журналістських розслідувань, несподіваних перевірок та приголомшливих експериментів

Олена Кот в програмі «Головна тема. Перезавантаження » / Фото: пресслужба

Вже цієї суботи, 28 серпня, на телеканалі "Україна" стартує новий сезон популярного суспільно-резонансного проєкту "Головна тема. Перезавантаження" з ведучою Оленою Кот.

Реклама

У нових випусках сезону і надалі підійматимуть важливі теми, які стосуються життя кожного українця, – це здоров’я, безпека, гроші та відпочинок. Не просто висвітлюватимуть актуальні питання, а шукатимуть причини і даватимуть прогноз на майбутнє. Звертатимуть увагу глядачів на найбільш обговорювані історії та тренди, які сьогодні побутують.

Особливістю цього сезону "Головної теми" стануть серіали. Влітку в програмі вже вийшла серія репортажів з Туреччини. Команда проєкту зробила ексклюзивні матеріали не лише про відпочинок, його вартість та умови, а й про шопінг, заробіток, і навіть кохання. Так глядачі побачили не один сюжет з Мармарису, а чотири. У наступних випусках покажуть не менш вражаючу серію репортажів "Клімат-контроль" про різку зміну клімату в Україні, фінансові витрати і заробітки у зв’язку з цим. Також команда готує цикл історій про сучасні тренди в інтернеті – нестандартних блогерів, афери, до яких вдаються деякі лідери думок, і великі гроші, які можна заробити в соцмережах.

Наші журналісти віднайшли багато ексклюзиву. На глядачів чекають: нові факти про скандальну олімпійську чемпіонку Оксану Баюл, резонансна історія "шоколадного" грабіжника, який 10 років ходив по українських банках і забирав мільйони гривень. Також в рамках цього серіалу ми розповімо про гучні скандали і героїчні досягнення української поліції. А ще – згадаємо про суперечливі тренди 2000-х років, і для цього зберемо разом легендарний склад культової групи "ВІА ГРА", – розповіла директорка департаменту спеціальних проєктів каналу "Україна" Євгенія Федічкіна.

Прем’єрний випуск нового сезону розпочнеться серіалом, присвяченим 30-й річниці незалежності України. У рамках великого проєкту "Україна, яку будуємо ми", що виходить на каналі "Україна", у "Головній темі" протягом чотирьох тижнів будуть згадувати найбільш знакових людей і найбільш визначні події періоду 1991-2021 років.

Вже цієї суботи на глядачів чекає гарячий ексклюзив про найскандальнішу фігуристку часів незалежності – Оксану Баюл. Де і як зараз живе українська Попелюшка? І який скандальний подарунок несподівано зробила до Дня незалежності? У новому випуску розкажуть, хто насправді подарував Україні першу олімпійську медаль і підняв жовто-блакитний прапор. А також, відкриють невідомі раніше вражаючі факти з Олімпіади 1994.

Реклама

Крім того, просто у студії глядачі зможуть пройти тест на Незалежність від Олени Кот, який вона проводила у центрі Києва. А ще, побачать, хто і навіщо підняв ведучу "Головної теми" на руки!

У новому випуску покажуть приголомшливі результати гучного розслідування: журналісти програми два місяці полювали на вуличних прохачів, які дурять людей, прикидаючись хворими або ж немічними. У проєкті викриють не лише схему, як і скільки жебраки заробляють, а й хто вони і на що витрачають пожертвувані гроші!

У програмі проведуть унікальний експеримент аби з’ясувати, чи реально після 40 років знайти кохання завдяки сучасним мобільним додаткам. Герої сюжету Андрій та Ольга шукатимуть собі пару он-лайн. Кому важче знайомитись в інтернеті: чоловікові чи жінці? І які несподіванки можуть трапитись під час реальних побачень? Справжня мелодрама – у новому випуску "Головної теми".

Обіцяю здивувати глядачів! Експерименти будуть не лише в сюжетах, а й у студії "Головної теми". У новому сезоні я буду перевтілюватися, і це буде дуже несподівано! Глядачі мене побачать і в спортивному костюмі, який я носила 20 років тому, і зі збільшеними губами, що стало шоком не тільки для мене. Для чого усі ці провокативні зміни – не буду розкривати таємниці. Дізнаєтесь із випусків "Головної теми" – прокоментувала авторка і ведуча програми Олена Кот.

Дивіться новий сезон "Головна тема. Перезавантаження" з Оленою Кот на телеканалі "Україна" щосуботи о 20.00!

Реклама

Дізнайтеся інші новини на тему: