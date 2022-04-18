Ображена Крапівіна наїхала на Данилка, який сказав, що їй треба менше нюхати (відео)

Андрій Данилко/Нателла Крапівіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Данилко активно роздає інтерв'ю, у яких висловлює свою думку про артистів, які підтримують війну в Україні, а також тих, хто спочатку намагався "відмовчатися", а потім навіть почав допомагати постраждалим українцям.

Деякі фрази української знаменитості не сподобалися продюсерці Нателлі Крапівіній. Вона привселюдно звернулася до Данилка, порадивши йому менше випивати. Артист відреагував на це: "Вона пише мені: "Досить бухати". А я їй відповідаю: "Нателла, досить нюхати вже".

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Ці слова, мабуть, ще більше розлютили Нателлу Крапівіну і вона написала цілий пост у своєму Telegram-каналі, де навіть погрожувала Данилку якимись історіями:

Я намагалася залишатися максимально чемною до ветерана сцени Андрія Данилка... але його відверте хабальство починає неабияк дратувати! Андрій, незважаючи на те, що ви великий знавець усіляких заборонених коштів, не варто проектувати свої звички на оточуючих... Говоріть, та не замовляйтеся. Я розумію, що ваше немаленьке его вимагає уваги і ви не гидуватимете вже жодними методами і в кращі часи, я б записала вам відповідачку і розповіла багато цікавих історій, але, на жаль, зараз, мені є чим зайнятися і витрачати час на ваші перманентні "висери", при всій повазі, більше не можу.

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У своєму зверненні Крапівіна лише суперечить власним словам, адже вона вже вдруге приділяє свій час українській зірці. Чи справді їй є чим зайнятися?

Зовсім недавно ми писали, що Андрій Данилко зізнався, хто з російських зірок писав йому після початку війни.

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