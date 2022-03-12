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Данилко порадив російським зіркам, які підтримують війну в Україні, заткнутися та мовчати

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 08:45
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Андрій Данилко різко висловився про російських зірок, які намагаються довести, що в Україні немає війни
Андрій Данилко висловився про російських зіров, які підтримують війну в Україні
Андрій Данилко висловився про російських зіров, які підтримують війну в Україні / Фото: Скріншот з YouTube

Андрій Данилко уважно стежить, що кажуть про Україну російські зірки. І, звичайно ж, повз нього не проходять пости продюсера Діми Білана, Яни Рудковської, що всі новини про розстріли українських міст російською армією фейкові. Або чергові висловлювання путініста Микити Міхалкова.

В інтерв'ю опозиційному російському YouTube-каналу "Популярна політика", Данилко розповів, що думає про таку риторику деяких зірок:

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Я дивлюся на публічних людей, які підтримують війну, і якийсь політолог сказав, і мені сподобалося: „Подонки чи дебіли". Ось дуже точне формулювання. Зрозуміло, що Микита Міхалков знає сам, що він мерзота. Він інакше не може. І його брат так вважає. Я їх просто зневажаю.

Андрій Данилко висловився про зірок, які підтримують війну в Україні
Андрій Данилко висловився про зірок, які підтримують війну в Україні / Фото: прес-служба

При цьому Андрій Данилко не засуджує артистів, котрі не озвучують свою позицію:

Я розумію, коли люди бояться, розумію, що можна злякатися. Страшно, і за слово війна у РФ садять до в'язниці. Це не „спецоперація", а війна бездарна і Путін уже триста разів пошкодував, що її розпочав. Він недооцінив український народ. Путін – злочинець. Я звертаюся в основному до артистів: „Заткніться та краще мовчиіть"

Нещодавно Андрій Данилко анонсував пісню про Володимира Путіна.

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Раніше ми розповідали, що Максима Галкіна та інших артистів, котрі засудили війну в Україні, можуть позбавити нагород та звань.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
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