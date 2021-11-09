Естетичний оргазм: гола Даша Астаф'єва у ліжку викликала фурор у соцмережах

Даша Астаф'єва знялася в новій фотосесії. / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва, яка оголосила про розлучення з нареченим, якого підозрювали у корупції, естетично позувала перед камерою на білих простинях з келихом смачного напою в руці.
Зірка постала на чорно-білому фото повністю оголеною. Варто зазначити, що у Даші неймовірно струнка фігура, і вона постійно це доводить. Ймовірно, артистка багато часу приділяє своєму фізичному здоров'ю і результат чудовий.
До речі, на світлині Астаф'єва позує в новому образі – вона змінила зачіску на хвилясте каре з чубчиком. Безперечно такий стиль співачці пасує і робить її граційнішою.
Прихильники екссолістки гурту "NikitA" поцікавилися, у якому році була зроблена фотосесія. Втім, Даша пожартувала та сказала, що у квітні 1873 року.
Окрім цього, фани зазначили, що виконавиця має дуже молодий вигляд:
- Найкрасивіша жінка.
- Естетичний оргазм.
- Шикарна.
- Найкраща.
Це вже не вперше Астаф'єва роздягається для фотосесій в стилі "ню". Її світлини зачаровують не тільки чоловіків, а й жінок. Адже Даша вміє показати граційність, красу та жіночність, що притягує увагу ніби магнітом.
Популярність Даші Астаф'євої
Нагадаємо, що здобула популярність артистка, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. Також вона була учасницею української "Фабрики зірок", ведучою телеканалу М1 та вокалісткою поп-дуету "NikitA".
У 2007 році фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу в усьому світі. А вже у 2008-му вона привернула увагу Г'ю Гефнера – засновника і шеф-редактора Playboy.
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