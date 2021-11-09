Естетичний оргазм: гола Даша Астаф'єва у ліжку викликала фурор у соцмережах

Даша Астаф'єва знялася в новій фотосесії. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва, яка оголосила про розлучення з нареченим, якого підозрювали у корупції, естетично позувала перед камерою на білих простинях з келихом смачного напою в руці.

Зірка постала на чорно-білому фото повністю оголеною. Варто зазначити, що у Даші неймовірно струнка фігура, і вона постійно це доводить. Ймовірно, артистка багато часу приділяє своєму фізичному здоров'ю і результат чудовий.

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Астаф'єва в новій фотосесії для Playboy. Фото: instagram.com/ua.playboy

До речі, на світлині Астаф'єва позує в новому образі – вона змінила зачіску на хвилясте каре з чубчиком. Безперечно такий стиль співачці пасує і робить її граційнішою.

Прихильники екссолістки гурту "NikitA" поцікавилися, у якому році була зроблена фотосесія. Втім, Даша пожартувала та сказала, що у квітні 1873 року.

Скріншот instagram.com/da_astafieva

Окрім цього, фани зазначили, що виконавиця має дуже молодий вигляд:

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Найкрасивіша жінка.

Естетичний оргазм.

Шикарна.

Найкраща.

Скріншот instagram.com/ua.playboy

Це вже не вперше Астаф'єва роздягається для фотосесій в стилі "ню". Її світлини зачаровують не тільки чоловіків, а й жінок. Адже Даша вміє показати граційність, красу та жіночність, що притягує увагу ніби магнітом.

Даша Астаф'єва у фотосесіях. / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Популярність Даші Астаф'євої

Нагадаємо, що здобула популярність артистка, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. Також вона була учасницею української "Фабрики зірок", ведучою телеканалу М1 та вокалісткою поп-дуету "NikitA".

У 2007 році фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу в усьому світі. А вже у 2008-му вона привернула увагу Г'ю Гефнера – засновника і шеф-редактора Playboy.

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