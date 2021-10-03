Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі

Данилко - 48!

Україна на Оскарі

Insta-розлучення

Кім та Каньє разом

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Для журналу Playboy знялися два хлопця в боді і з вушками. Вони були не першими

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 13:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий костюм Playboy рекламує темношкірий хлопець-модель Джеррелл Хенктон, який раніше працював з Ріанною. А для діджитальної обкладинки нового номеру глянцю знявся б'юті-блогер Бретман Рок
Playboy випустили обкладинку і рекламу з хлопцями
Playboy випустили обкладинку і рекламу з хлопцями / Фото: instagram.com/playboy

Журнал Playboy, створений Г'ю Гефнером, поки що не запрошує для зйомок дівчат. Для нового номеру глянцю знявся 23-річний філліпінський б'юті-блогер Бретман Рок. Він одягнув для зйомки чорні колготки, боді і легендарні вушка.

Дивіться, як це виглядає:

Реклама

Реклама

В образі кролика Playboy також нещодавно з'явився модель з Нью-Йорка Джеррел Хенктон. Темношкірий хлопець з веснянками став зіркою промо жовтневого випуску журналу.

Джеррелл Хенктон для Playboy / Фото: instagram.com/gerrellhankton

Раніше Джеррел співпрацював із Ріанною – він брав участь в показах бренду співачки.

Хто з чоловіків знімався для обкладинки Playboy

Реклама

У 2017 році першим чоловіком, який потрапив на обкладинку Playboy без жінок, став засновник Playboy Enterprises – Г'ю Гефнер. Таким чином редакція журналу вшанувала пам'ять Гефнера – він помер 27 вересня 2017 року.

Г'ю Гефнер на обкладинці Playboy / Фото: instagram.com/playboy

Влітку минулого року на головній сторінці Playboy опинився 26-річний пуерторіканський репер і співак Беніто Окас, більш відомий під псевдонімом Bad Bunny. Він також позував для глянцю соло, без оголених дівчат.

Раніше повідомлялося, що російський Playboy скопіював ідею обкладинки грудневого випуску Playboy Україна для свого каверу з Настею Івлєєвою. Дізнатись детальніше.

Хто з українських зірок любить оголюватися на камеру, дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти