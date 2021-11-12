Офіційно: Періс Гілтон вийшла заміж

/ Фото: instagram.com/parishilton

Інформації про весілля поки що не так багато. У себе в соцмережах Періс опублікувала лише одне фото.

Урочистість відбулася в маєтку Бель-Ейр, що належить її покійному дідусеві. Як розповів інсайдер порталу E!News , весільну сукню світська левиця вибрала пізно ввечері напередодні події. До речі, свято триватиме три дні та три ночі.

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Періс Гілтон вперше вийшла заміж / Фото: instagram.com/parishilton

Відомо, що на заході були зірки – Емма Робертс, Ешлі Бенсон та співачка Bebe Rexa.

Нагадаємо, світська левиця тричі була заручена, але так і не пов'язала себе узами шлюбу. Періс Хілтон та Картер Реума знайомі близько 15 років. Однак зустрічатися вони почали рік тому. У лютому цього року світська левиця оголосила про заручини з обранцем.

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Періс Гілтон і Картер Реума / Фото: parishilton.com

Я познайомився з справжньою Періс, коли ми залишилися вдвох протягом останніх 15 місяців, і я дуже щасливий, що вона погодилася стати моєю дружиною та партнером. Вона випромінює доброту, працьовитість, щирість, її голос робить цей світ кращим. Вона буде чудовою дружиною та майбутньою матір'ю, – зізнавався раніше Картер.

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