"Океан Ельзи" знову заспівали про весну: порівнюємо стару та нову пісні (голосування)

"Океан Ельзи" випустили нову пісню про весну / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Тема весни – як відродження, любов, перемоги, оновлення – не нова для "Океанів", які скоро вирушать у світове турне. Святослав Вакарчук, автор пісні, лідер "ОЕ", розповідає, що ця пора року особлива для нього, тому в репертуарі гурту стільки пісень, присвячених весні:

Мабуть, оскільки я народився і перше своє дихання зробив навесні – це нарівні підсвідомого. Для мене цей час – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, у прямому та переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку, – пояснює Святослав Вакарчук.

Слухайте нову композицію "Океану Ельзи" – "Весна", а наприкінці матеріалу – голосуйте. Адже ще однією знаковою піснею "Океанів" є трек "Майже весна". Проголосуйте за пісню, яка вам подобається більше.

Реклама

Ностальгуємо та підспівуємо! Пісня "Майже весна" вийшла у 2003 році! З глузду з'їхати! Це вже майже 20 років тому!

Реклама

Яка пісня вам більше до вподоби? "Майже весна" "Весна" (нова пісня) Обидві пісні прекрасні Мені обидві пісні не подобаються

Нагадаємо, "Океан Ельзи" продовжує роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень і тепер думають над тим, які з цих треків включатимуть до свого майбутнього альбому, який вийде вже навесні цього року.

Реклама

Що ще нового у світі музики? Нагадуємо: Artik&Asti представили першу пісню та кліп із новою солісткою гурту – дівчина замінила Ганну Дзюбу, яка почала сольну кар'єру.