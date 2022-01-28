"Океан Ельзы" снова спели про весну: сравниваем старую и новую песни (голосование)

"Океан Ельзи" выпустили новую песню про весну / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Тема весны – как возрождение, любовь, победы, обновление – не нова для "Океанов", которые скоро отправятся в мировое турне. Святослав Вакарчук, автор песни, лидер "ОЕ", рассказывает, что это время года особенно для него, поэтому в репертуаре группы столько песен, посвященных весне:

Пожалуй, поскольку я родился и первое свое дыхание сделал весной – это, наравне, подсознательного. Для меня это время – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова почувствовать ее, в прямом и переносном смысле, как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год, – объясняет Святослав Вакарчук.

Слушайте новую композицию "Океана Ельзи" – "Весна", а в конце материала – голосуйте. Ведь еще одной знаковой песней "Океанов" является трек "Майже весна". Проголосуйте за песню, которая вам нравится больше.

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Ностальгируем и подпеваем! Песня "Майже весна" вышла в 2003 году! С ума сойти! Это уже почти 20 лет назад!

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Какая песня вам нравится больше? "Майже весна" "Весна" (новая песня) Обе песни прекрасны Мне обе песни не нравятся

Напомним, "Океан Ельзи" продолжают работу над новым материалом. В прошлом году они выпустили целый ряд синглов, среди которых много дуэтных песен и теперь думают над тем, какие из этих треков включать в свой будущий альбом, который выйдет уже весной этого года.

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