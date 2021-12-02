Оксимірон випустив довгоочікуваний альбом. Розповідаємо, що нового підготував репер

Оксимірон випустив альбом "Краса і Потворність". / Фото: Скріншот з YouTube

Нові треки Oxxxymiron шанувальники чекали більше, ніж будь-яку іншу музичну прем'єру. Так, на початку листопада він порадував слухачів треком-сповіддю, де описав, що відбувалося з ним протягом усіх цих років творчої павзи, і ось 1 грудня вийшла платівка "Краса та Потворність". Як завжди репер вміє підібрати інтригуючі назви до своїх релізів.

Що ж Оксимірон цікавого підготував для меломанів, та які перші відгуки на новий альбом "Краса та Потворність" – читайте у нашому матеріалі.

Реклама

Загалом у альбом увійшли 22 композиції. І це найбільший у кар'єрі співака реліз! Зазначимо, що Оксі намагався задовольнити усю публіку. І тому у альбомі знайшлося місце для синглів на політичну, філософську та містичну тематику.

Примітно, що Оксимірон критикує реп-спільноту у своїх треках. На його думку, ця спільнота "прогнила зсередини". Власне, пісня, яка наробили чимало галасу – "Кто убил Марка?" також присвячена саме цій темі.

Звісно, що після гучного повернення Оксі з альбомом, фани почали ділитися своїми відгуками про "новий хід" репера у YouTube. На диво, думки шанувальників дуже розійшлися: одні назвали платівку неперевершеною, інші дорікнули співаку у банальності:

Реклама

Ми чекали на це весь день, а, точніше, 6 років?

Більш життєстверджуючого тексту, ніж ми всі помремо, ніде більше немає! Альбом – чудово похмурий! Дуже сміливо та сильно❤️

Послухав частково. Думок цікавих багато, але якось все звалено в одну купу.

Година якісних мурашок по всьому тілу ?

Я взагалі не розумію, у чому феномен Оксимірону? Там нічого музичного немає в треках. Це просто римована аудіокнига під біт.

Цей альбом розбиратимуть найближчі 10 років і так і не розберуть до кінця.

Це непоганий альбом, але він гірший за попередні дві пластинки Оксі.

Ще перед початком прослуховування я думав, що це історичний реліз. В результаті чогось не вистачило.

Для мене це головний альбом року. Його слухатимуть усі, незалежно від якості.

Можливо, неоднозначна оцінка пов'язана саме із тривалістю очікування?! Все ж таки Оксі мовчав не один рік, і шанувальники були переконані, що його повернення буде справжньою сенсацією.

Та все ж зазначимо, що позитивних відгуків більше, ніж негативних. Сам Оксимірон поки нічого не коментує, але ймовірно, що панування скандального Моргенштерна на реп-сцені тепер під загрозою, бо у нього з'явився потужний конкурент.

Обкладинку для альбому робив Борис Гребєнщиков – один з головних кумирів репера. Втім, у фанів також двояке ставлення до обкладинки: одні схвалили, іншим ж не зрозумілий задум.

Реклама

У записі деяких пісень брали участь Дельфін ("Відчуваю"), Аїгел ("Намішано"), ATL та Голка ("Бруд").

Слухайте Oxxxymiron – Краса та Потворність:

Нагадаємо, останнім і найпопулярнішим альбомом Оксимірона був "Горгород", який вийшов саме шість років тому. Тепер чекаємо на "вибух" цьогорічного релізу.

Читайте також: