Оксимірон випустив довгоочікуваний альбом. Розповідаємо, що нового підготував репер

Оксимірон випустив альбом "Краса і Потворність". / Фото: Скріншот з YouTube
Нові треки Oxxxymiron шанувальники чекали більше, ніж будь-яку іншу музичну прем'єру. Так, на початку листопада він порадував слухачів треком-сповіддю, де описав, що відбувалося з ним протягом усіх цих років творчої павзи, і ось 1 грудня вийшла платівка "Краса та Потворність". Як завжди репер вміє підібрати інтригуючі назви до своїх релізів.
Що ж Оксимірон цікавого підготував для меломанів, та які перші відгуки на новий альбом "Краса та Потворність" – читайте у нашому матеріалі.
Загалом у альбом увійшли 22 композиції. І це найбільший у кар'єрі співака реліз! Зазначимо, що Оксі намагався задовольнити усю публіку. І тому у альбомі знайшлося місце для синглів на політичну, філософську та містичну тематику.
Примітно, що Оксимірон критикує реп-спільноту у своїх треках. На його думку, ця спільнота "прогнила зсередини". Власне, пісня, яка наробили чимало галасу – "Кто убил Марка?" також присвячена саме цій темі.
Звісно, що після гучного повернення Оксі з альбомом, фани почали ділитися своїми відгуками про "новий хід" репера у YouTube. На диво, думки шанувальників дуже розійшлися: одні назвали платівку неперевершеною, інші дорікнули співаку у банальності:
- Ми чекали на це весь день, а, точніше, 6 років?
- Більш життєстверджуючого тексту, ніж ми всі помремо, ніде більше немає! Альбом – чудово похмурий! Дуже сміливо та сильно❤️
- Послухав частково. Думок цікавих багато, але якось все звалено в одну купу.
- Година якісних мурашок по всьому тілу ?
- Я взагалі не розумію, у чому феномен Оксимірону? Там нічого музичного немає в треках. Це просто римована аудіокнига під біт.
- Цей альбом розбиратимуть найближчі 10 років і так і не розберуть до кінця.
- Це непоганий альбом, але він гірший за попередні дві пластинки Оксі.
- Ще перед початком прослуховування я думав, що це історичний реліз. В результаті чогось не вистачило.
- Для мене це головний альбом року. Його слухатимуть усі, незалежно від якості.
Можливо, неоднозначна оцінка пов'язана саме із тривалістю очікування?! Все ж таки Оксі мовчав не один рік, і шанувальники були переконані, що його повернення буде справжньою сенсацією.
Та все ж зазначимо, що позитивних відгуків більше, ніж негативних. Сам Оксимірон поки нічого не коментує, але ймовірно, що панування скандального Моргенштерна на реп-сцені тепер під загрозою, бо у нього з'явився потужний конкурент.
Обкладинку для альбому робив Борис Гребєнщиков – один з головних кумирів репера. Втім, у фанів також двояке ставлення до обкладинки: одні схвалили, іншим ж не зрозумілий задум.
У записі деяких пісень брали участь Дельфін ("Відчуваю"), Аїгел ("Намішано"), ATL та Голка ("Бруд").
Слухайте Oxxxymiron – Краса та Потворність:
Нагадаємо, останнім і найпопулярнішим альбомом Оксимірона був "Горгород", який вийшов саме шість років тому. Тепер чекаємо на "вибух" цьогорічного релізу.
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