Скандальна реп-сповідь Оксимірона: хто такий Жиган і навіщо репер згадав Україну

Вперше за шість років легендарний репер Oxxxymiron випустив новий трек-сповідь, де буквально описав, що відбувалося з ним протягом усіх цих років

Про що новий трек Оксимірона "Кто убил Марка?" / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

Чому нову 10-хвилинну композицію Оксимірона (Oxxxymiron) його шанувальники слухатимуть ще неодноразово, про що репер розповів у своєму новому треку, який багато хто назвав "сповіддю", і як називатиметься новий альбом артиста? Про все це читайте у нашому матеріалі.

Подібний ажіотаж ми спостерігали у лютому цього року, коли Земфіра випустила перший за вісім років альбом "Бордерлайн".

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10 років за 10 хвилин, або З чого все почалося

Коротко опишемо історію, яка сталася рівно 10 років тому, 2011 року. На той момент Оксимірон та його друг та колега Шокк (Дмитро Хінтер) перебували у групі Vagabund. У своїх треках вони різко висловлювалися про репера Жигана (не плутайте з Джиганом) та інших реп-виконавців.

Загалом, вони "догралися", і одного разу Жиган із групою озброєних людей увірвався на орендовану квартиру Оксимірона та Шокка, поставили їх на коліна і змусили вибачатися. Все це було знято на камеру. Оксимірон вибачився, при цьому Жиган ударив його по обличчю, Шокк вибачитися відмовився. Відео з Шокком розлетілося Мережею – на ньому він один стоїть на колінах, а Оксимірон сидить на дивані поряд.

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Фото: кадр із кліпу Оксимірона

Над Шокком всі довго сміялися, не знаючи, що Оксимірон теж отримав по обличчю і був принижений. Vagabund розпався. Оксимірон вдав, що вони з Жиганом помирилися, і навіть знявся у його документалці про реп-виконавців "BEEF: Російський хіп-хоп".

Шантаж з боку Жигана

Усі ці роки Жиган шантажував Оксимірона, при цьому всі поводилися так, ніби вони все залагодили і мирно розійшлися.

У треку "Хто вбив Марка?" Оксимірон сказав: "Я так не хотів стояти десять секунд навколішки, що в результаті стояв на них десять років".

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А ось і строфа, в якій репер зізнається, що його шантажували весь цей час, а також заявив про депресію:

Тривоги і депресії – гніт завеликий

У Роми Жигана на полиці компромат.

Рома — православний патріот, гаразд.

Начебто як шантаж — це не надто православно.

При цьому Оксі також наголошує, що не хотів, щоб його майбутні діти у школі побачили "відео з батьком на колінах і ляпасом".

Ще один рядок, в якому Оксимірон заявив про фальшиве примирення з Жиганом: "Слухачі з жахом від ілюзії дружби з ним, Жиган – це все, проти чого ми з Вагабундом йшли"

Оксимірон та Жиган / Фото: instagram.com/romajigan

Цензура, Pussy Riot, Україна та "Горгород"

Далі Оксимірон читає про свій другий альбом "Горгород", який став дуже успішним. До нього увійшло 11 треків. Усі вони з'єднані одним сюжетом про вигадане місто Горгород – у ньому живе письменник Марк, що проходить шлях свого становлення.

Фото: Instagram

У треку "Хто вбив Марка?" Оксимірон читає про шалений успіх "Горгорода", з яким він влаштовував "по три тури на рік", але при цьому каже, що "підсів на самоцензуру абсолютно в усьому":

Це не можна сказати, адже я фан-базу ображу, А це не можна, оскільки мене одразу засміють, Це не можна – моя сім'я читає мене часто, А ось це точно не можна – це небезпечно.

Далі репер перераховує те, про що мовчав у треках і які теми "ігнорував": про скандальні акції російського феміністського гурту Pussy Riot, репресії, події в Україні.

При цьому він каже, що довго відчував сором і "не міг повноцінно почуватися чоловіком", вживав наркотики та алкоголь, змінював дівчат, але все це йому не допомагало.

Київ, 2014. Майдан, "Беркут" (кадр з кліпу Оксимірона)

Кар'єрний суїцид та акції протесту

"Я не випускаю шість, не виступаю п'ять (років. – Ред.)" – читає Оксимірон. Довге затишшя репер назвав "кар'єрним суїцидом", його "нове життя йшло навперекосяк". У той період Оксі брав участь у низці акцій протесту в Росії, які мали політичний характер:

Хоробрість – це поступовий процес. Дегустую, як делікатес. Входжу в смак, але сором зсередини Як і раніше, їсть.

Фото: кадр із кліпу Оксимірона

Набридло боятися

Незважаючи на те, що інцидент з Жиганом багато хто вже обговорив тисячу разів і забув, весь цей час Оксимірон не міг викинути цей випадок із голови. Інцидент призвів до великих змін у його житті, але всі ці роки реперу, як він висловився, "ніби не вистачало центральної частини в пазлі":

Скільки себе пам'ятаю, я тремтів над репутацією, Але щоб стати вільнішим, треба не боятися обіс**тися.

Також репер вибачається перед усіма, кого він "ранив, люблячи", при цьому заявляє, що насамперед він "простив самого себе".

Фото: кадр із кліпу Оксимірона

Хто вбив Марка?

У фінальній частині свого треку Оксимірон перераховує відомі крилаті фрази з творів письменників, дитячих віршів та пісень, популярних композицій, фільмів та просто рядки з "народу".

Наприклад:

"Створіння я тремтяче чи право маю" – знаменита фраза Раскольникова з роману Достоєвського "Злочин і кара";

"У вас продається слов'янська шафа?" – пароль, яким обмінюються герої фільму "Подвиг розвідника";

"Хто ми і звідки, звідки?" – рядок з пісні "Бумбокса" – "Вахтерам".

Остання фраза, яку вимовляє Оксимірон: "Хто вбив Марка?" – це посилання до треку "Вежа зі слонової кістки" з альбому "Місто", де Марк, про якого ми писали вище, був застрелений.

Марк, як багато хто вже зрозумів, це і є сам Оксимірон, який тепер, схоже, не ховатиметься за метафорами та алегоріями.

"Сцена" після титрів

Фанати Marvel знають – після титрів завжди потрібно чекати на додаткову сцену, як якийсь бонус до самої кінострічки. Не всі шанувальники могли помітити, що наприкінці кліпу Оксимірон додав... обкладинку нового альбому!

Те, що написано на обкладинці, вже змогли розшифрувати – платівка отримала назву "Смутні часи". Реліз очікується 5 листопада!

Фото: кадр із кліпу Оксимірона

Що відповів Жиган?

У своєму Instagram-акаунті на трек Оксимірона вже встиг відреагувати Рома Жиган. Він назвав реліз репера "пафосним" і заявив, що Оксимірон розповів про те, що "і так усі давно вже знали".

Старий, я дотримався свого слова, яке дав тобі 10 років тому, і ти розумієш, про що я говорю, ти сам вирішив заговорити про це! – написав Жиган.

Скріншот: Instagram

У коментарях Жигану відповіли: "Знають усі, але як це його гризло – не знали".

Багато фанатів у шоці та в захваті одночасно! Зараз у коментарях Оксимірону шлють привітання його колеги та шанувальники, які з нетерпінням чекають на реліз нового альбому.

До речі, не лише Оксимірон здивував своїм поверненням. Адель вперше за шість років випустила кліп і він побив світовий рекорд. І незабаром вона презентує альбом!