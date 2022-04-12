Лідер "СКАЙ" Олег Собчук під час війни використовує "прийом Гаррі Поттера", щоб відновити сили

Лідер групи "СКАЙ" дав відверте інтерв'ю / Фото: instagram.com/sob4uk

Героєм нового інтерв'ю "Сьогодні" став популярний музикант, співзасновник та фронтмен українського рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук. Далі читайте, як артист допомагає Україні у найбільш непростий момент, з яким меседжем виступає для військових та переселенців, а також – про плани на життя після нашої перемоги, яка точно вже зовсім скоро.

Про те, як довелося взяти до рук зброю

Олег Собчук завжди мав активну громадянську позицію: брав участь у Революції Гідності, підтримував бійців АТО своїми концертами у гарячих точках. Але, як і багато хто, він і не припускав, що колись і самому доведеться міняти музичний інструмент на зброю.

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Чесно сказати, думав чи не думав, але просто настає такий момент, що ти хочеш чи не хочеш, але маєш робити те, що мусиш. Зараз ми всі повинні бути максимально ефективними, щоб наблизити нашу перемогу, що я і роблю.

Олег Собчук / Фото: Facebook Олега Собчука

Про багатозадачність у воєнний час

Артист неодноразово зізнавався, що він – не військовий і не має відповідного досвіду. Але зараз він є членом добровольчого загону у Тернополі. Уявіть собі: уночі він патрулює, а вдень волонтерить та дає концерти. Як йому це вдається?

Я не маю якихось особливих навичок. Але час зараз такий, тому я тепер належу до добровольчого загону у Тернополі. Вночі патрулюю, а вдень поєдную приємне з корисним – займаюся волонтерством, допомагаю розселяти переселенців, виступаю для переселенців у різних областях України. Також приганяємо хороші машинки нашим хлопцям у Київ, без діла не сиджу.

Як секрет Гаррі Поттера допомагає артисту в непрості моменти

Виявляється, лідер гурту "СКАЙ" взяв на озброєння секрет із історії про Гаррі Поттера.

Коли сили вже закінчуються, ви можете сміятися, я згадую уривки з фільму Гаррі Поттера. Я використовую своєрідний, свій власний "патронум": я згадую все хороше, що у мене є, було і буде в житті. Я намагаюся робити за секунди світлі, класні плани, що робитиму – і це мене надихає, дає мені величезні сили, додає впевненості. Саме цей "експекто патронум" спрацьовує, і в такий спосіб я долаю якісь перешкоди чи якісь складні моменти у житті. Раджу спробувати це всім, особливо нашим захисникам та захисницям.

Звичайно, і музика допомагає, у неї зараз по-справжньому лікувальний ефект. Судячи з коментарів у YouTube, пісня "Не Відступати і Не Здаватись" дуже надихає наших захисників на полі бою. Олег Собчук каже, що створення такої пісні та відеоряду – це їхній вагомий внесок у перемогу як гурту "СКАЙ".

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Ми пишаємося тим, що ми змогли зробити таку пісню, яка так сильно заряджає наших воїнів. Це дуже важливо.

А що по творчості?

Писати нові пісні поки що не виходить

За словами артиста, писати музику поки що не вдається, але є й добрі новини.

Нещодавно я записав дует з легендарним американським гуртом Switchfoot, який я люблю і слухаю впродовж 20 років, навіть 25. Ми зараз якраз готуємо цей дует і збиратимемо гроші для ЗСУ та для людей, яким війна завдала непоправної шкоди. Максимально зробимо це ширше, щоб багатомільйонна аудиторія групи Switchfoot в Америці була ефективною фінансово, та й в Україні, звісно.

Як кожному стати частиною сили проти російського окупанта?

Існує думка, що зараз немає місця культурі та музиці зокрема, що всі мають зі зброєю в руках ставати на захист держави.

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Головне, я вважаю, бути корисним. Потрібно допомагати ЗСУ, українському народу, бути часткою всієї України, яка активно допомагає перемогти рашистів, окупантів та наблизити перемогу. А як це робити – це вже особиста справа кожного. Важливо – не сидіти на місці, просто включитись: у волонтерство або зі зброєю в руках. Що в тебе виходить краще, так і треба допомагати. Ну і не заважати, не нашкодити і не сидіти на місці.

Олег Собчук впевнений, що тепер дійсно не час розважатися, через нову діяльність йому не до соцмереж.

Так зараз не час веселитися, розважатися і т.д. І зі зброєю я вже познайомився. Я навмисно пішов саме в добровольчий загін, щоб мати час і можливість бути корисним й в інших галузях під час війни. Саме тому зараз я малоактивний в соцмережах. Вести сторінки зараз просто немає часу. Матеріалу багато і ми його обов'язково покажемо після перемоги. Головне зараз – "Не відступати і не Здаватись"!

Артист вкотре наголошує, що кожен українець зараз повинен проявити себе максимально:

Саме час мотивувати, підбадьорювати щоб не опускалися руки, закликати щось робити, щоб пришвидшити нашу перемогу. І робити це треба, поєднуючи з іншими видами діяльності: патрулювати, волонтерити, збирати кошти для ЗСУ, шукати та перевозити вантажі і т.д. Не сидіти на місці. Зараз головне бути ЕФЕКТИВНИМ! Якщо більшість людей, котрі зараз просто сидять в новинах, будуть так робити, ми не лише переможемо, ми станемо суперміцною та дієздатною нацією, яку ніхто й ніколи не переможе.

Олег Собчук / Фото: instagram.com/sob4uk

Реакція військових та переселенців на концерти Собчука та "СКАЙ"

У цей непростий момент музика для багатьох – порятунок від тривог та можливість трохи віддихатися, отримати порцію заряду та бойового настрою. За словами музиканта, люди дуже вдячні за концерти.

Взагалі люди дуже цінують, коли їм співаєш, граєш. Різні пісні: мотивуючі, патріотичні, романтичні, веселі, надихаючі. Такі речі теж потрібно робити, особливо для наших воїнів, які вирушать на фронт, їм дуже потрібна ця підтримка. Вони повинні їхати туди не сумними, а зарядженими, енергійними, наповненими впевненістю та патріотизмом. І, звичайно, щоб вони були радісні та впевнені, що перемога буде за нами. Тоді вони на полі бою будуть дуже ефективними. Я впевнений в цьому. Ну і, звісно, переселенцям.

Взагалі Олег Собчук має важливий меседж, який він озвучує людям перед кожним своїм виступом.

Я відразу говорю людям, що ми приїхали не веселити і не танцювати, ми приїхали підбадьорити, підтримати, сказати, що перемога близько і закликати всіх бути максимально ефективними, щоб наблизити нашу перемогу. Ось головний меседж усіх виступів для переселенців та військових.

Що артист планує робити після перемоги?

Олег Собчук має стратегію на найближчий час після перемоги над рашистами: він допомагатиме відбудовувати країну і об'їде Україну з концертами, щоб разом відсвяткувати перемогу.

Давати концерти – просто для людей, особливо для наших військових героїв та героїнь. Ну і, звісно, хочу зробити ще один велотур. Хочеться жити, насолоджуватися життям та приносити радість та користь іншим людям, українцям після перемоги. Бажаємо зробити тур по Україні, виступити де тільки можна, щоб підтримати людей та разом відсвяткувати перемогу.

Олег Собчук, як і всі, хоче жити повним життям / Фото: Facebook Олега Собчука

Коли українці проженуть російських окупантів?

За словами артиста, наша перемога вже не за горами:

Коли настане цей довгоочікуваний день? Вважаю, що дуже скоро. Ця злобрехлива путінська бульбашка дуже скоро лусне і це буде кінець путінської Росії та беззаперечна перемога України. Але навіть після перемоги розслаблятися буде ще рано.

Також музикант дякує всім, хто заради нашої спільної перемоги здійснює подвиги щодня.

Я дякую усім: нашим Збройним силам, нашим медикам, пожежникам, поліції, водіям, волонтерам, політикам, військовим, енергетикам, телевізійникам, журналістам, дипломатам – усім громадянам України за те, що синхронно, як один механізм, ми зараз виборюємо ціною власного життя перемогу над російськими фашистами.

Ті, хто чинили звірства в Україні, отримають покарання за заподіяне.

Вони заплатять за все. Це 100%. Це лише питання часу. Україна встоїть, бо ми є на своїй землі. Нам чужого не треба. За нами правда, з нами Бог. Слава Україні, слава Збройним силам України!

Олег Собчук має великі плани на життя після перемоги / Фото: instagram.com/sob4uk

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