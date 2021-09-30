Ольга Навроцька заявила про позицію childfree: Фагот не одразу це прийняв (відео)

Ольга Навроцька розповіла, чому у них з Фаготом немає дітей / Фото: instagram.com/navro

Музикант Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, раніше розповідав, що вони з Ольгою Навроцькою намагалися стати батьками, але не змогли через її проблем зі здоров'ям. Сама ж дизайнерка тепер заявила, що у неї позиція childfree і вона ніколи до кінця не хотіла мати дітей.

У новому інтерв'ю на YouTube-каналі TalaVision Ольга Навроцька поділилася, що Фагот не одразу прийняв її позицію.

Олег не одразу це прийняв. Там ще є питання: спочатку childfree, а потім мені вже 47 років. У мене є певні питання з гормонами і щитовидкою, з якими я вже не злечу. Але я думаю, що якщо б я хотіла злетіти, то я б давно це вже зробила. Я ніколи, напевно, не хотіла саме до кінця мати дитину. У мене не було материнського інстинкту. Я дітей дуже люблю, я дитячі казки пишу. Я сама дитина, я не можу взяти на себе відповідальність, – сказала Ольга Навроцька.

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Фагот і Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/fahot

До цього Фагот зізнавався, що хотів би ще одну дитину. У музиканта вже є син від попередніх стосунків з журналісткою Анастасією, з якою він розлучився через свої почуття до Ольги Навроцької. Ольга і Фагот разом з 2009 року.

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