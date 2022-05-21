Ольга Сумська різко відповіла на поради Ігоря Кондратюка припинити спілкуватися з донькою з РФ

Сумська відповіла Кондратюку, який порадив їй не спілкуватись із донькою / Фото: instagram.com/olgasumska, Скріншот із відео

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна разом із своєю родиною живе у Москві. З початком війни в Україні 31-річна спадкоємиця актриси не робила жодних заяв на підтримку рідної країни, за що нарвалася на критику.

Нещодавно продюсер Ігор Кондратюк порадив Ользі Сумській припинити спілкування з дочкою, що промовчала. Сама акторка дуже різко відреагувала на таку рекомендацію.

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За словами Сумської, наразі їй дуже непросто переживати події в Україні, але відмовлятися від дочки вона не збирається.

Якби я, як мама, могла вплинути хоч на що-небудь, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там. Все те де**мо, яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації, — це ще болючіше. Як я можу вплинути? Ніяк., – висловилася акторка в ефірі "Вікна-новини".

Також Сумська особисто відповіла Кондратюку на його пораду.

Тут раптом Ігор Кондратюк взявся мені давати поради. Пане Кондратюку, хто ви такий і що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, зректися її та своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю! Це страшний біль, я ледве тримаюсь! Якби хоч хтось міг вплинути на цих рашистів! На цього Путіна божевільного, – емоційно висловилася актриса.

Раніше Ольга Сумська назвала причину, чому її дочка залишається в РФ, доки російська армія бомбить Україну.