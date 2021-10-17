Ольга Сумська в Туреччині потрапила у шторм (фото)

Ольга Сумська поплавала під час шторму / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, які нещодавно відсвяткували день народження мами актриси – Ганни Іванівни, полетіли до Туреччини. Зараз там оксамитовий сезон і зіркова пара ще встигла поплавати в морі.

Вирвалися на кілька днів до Середземного моря. Ви навіть не уявляєте, яке воно тепле. Десь градусів 21-22. Як для жовтня це просто фантастика, – розповіла підписникам артистка.

У сторіс 55-річна Сумська опублікувала кадри, на яких видно, як вона безстрашно плаває у морі під час хвиль. Сильний вітер і шторм, здається, анітрохи не хвилюють Ольгу.

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Ольга Сумська в Туреччині / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Вона навіть зізналася, що одного разу плавала під час п'ятибального шторму і у неї зірвало купальник. Не радимо повторювати за Ольгою Сумською.

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Ольга Сумська / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Актриса також поділилася фотографіями в купальнику. Вона обрала чорний суцільний, що підкреслює бюст. Пляжний образ Ольга доповнила рожевою хусткою на талії.

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Ольга Сумська показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Нещодавно Ольга Сумська зізналася, що ніколи не купує занадто багато одягу і у неї не немає проблем із переповненим гардеробом. Актриса віддає свої речі на благодійність, роздає подругам і дарує родичам.

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