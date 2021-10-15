А де ж сестра? Ольга Сумська з сім'єю і без Наталії привітала з 88-річчям маму (фото)

Напередодні Ганні Іванівні виповнилося 88 років. Ольга Сумська разом із чоловіком та доньками приїхала до мами, привітати її з днем народження.
У своєму Instagram-профілі артистка поділилася серією фото, на яких вона зображена разом з сім'єю.
Найщасливіші миті життя… Святкування 88-річчя нашої мамочки,Ганни Іванівни!Многая Літа,рідненька!Моя душа,мій всесвіт! Родина в обіймах любові, – написала Ольга Сумська.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях до посту Сумської користувачі почали вітати зіркову маму з днем народження і бажати їй багато років життя. А хтось поцікавився, чому на святі відсутня старша сестра Ольги – Наталя Сумська.
- "А де ж ваша старша сестра, чому її немає"
- "Чому без Наталки?"
- "Щирі вітання. Тільки Наталі не вистачає в сімейному колі"
Між Ольгою та Наталею Сумськими давно вже натягнуті стосунки. Раніше цього року Наталя зізналася, що за своєю сестрою вона стежить не вживу, а найчастіше завдяки соцмережам.
Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ в Мережі, як це робить Ольга.
Остання ж вважає, що вони зі старшою сестрою дуже різні за характером – Наталія закритіша, "у неї своє життя, свій простір".
Чому Наталя Сумська не спілкується з сестрою – дивіться в інтерв'ю:
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