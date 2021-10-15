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А де ж сестра? Ольга Сумська з сім'єю і без Наталії привітала з 88-річчям маму (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
15 жовтня, 09:07
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Акторка Ольга Сумська опублікувала світлини зі святкування дня народження своєї матері. Тільки її сестри Наталії з ними не було
Ольга Сумська з сім'єю привітали маму з 88-річчям
Ольга Сумська з сім'єю привітали маму з 88-річчям / Фото: instagram.com/olgasumska

Напередодні Ганні Іванівні виповнилося 88 років. Ольга Сумська разом із чоловіком та доньками приїхала до мами, привітати її з днем народження.

У своєму Instagram-профілі артистка поділилася серією фото, на яких вона зображена разом з сім'єю.

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Найщасливіші миті життя… Святкування 88-річчя нашої мамочки,Ганни Іванівни!Многая Літа,рідненька!Моя душа,мій всесвіт! Родина в обіймах любові, – написала Ольга Сумська.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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У коментарях до посту Сумської користувачі почали вітати зіркову маму з днем народження і бажати їй багато років життя. А хтось поцікавився, чому на святі відсутня старша сестра Ольги – Наталя Сумська.

  • "А де ж ваша старша сестра, чому її немає"

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Скріншот: instagram.com/olgasumska

  • "Чому без Наталки?"
  • "Щирі вітання. Тільки Наталі не вистачає в сімейному колі"

Скріншот: instagram.com/olgasumska

Між Ольгою та Наталею Сумськими давно вже натягнуті стосунки. Раніше цього року Наталя зізналася, що за своєю сестрою вона стежить не вживу, а найчастіше завдяки соцмережам.

Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ в Мережі, як це робить Ольга.

Остання ж вважає, що вони зі старшою сестрою дуже різні за характером – Наталія закритіша, "у неї своє життя, свій простір".

Чому Наталя Сумська не спілкується з сестрою – дивіться в інтерв'ю:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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