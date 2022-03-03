OLL.TV відкрив вільний доступ до українських телеканалів

OLL.TV відкрив вільний доступ до більш ніж 30 телеканалів / Фото: oll.tv

Українці можуть дивитися онлайн українські національні та регіональні телеканали та отримувати достовірну інформацію без реєстрації та оплати у додатку OLL.TV на Smart TV, смартфонах/планшетах Android/IOS, смарт-приставках та на сайті https://oll.tv.

OLL.TV надає безкоштовний доступ до 30 телеканалів / Фото: oll.tv

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Тут і новини, і канали з іншим актуальним на сьогоднішній день контентом, включаючи дитячі мультфільми, програми, фільми.

Список відкритих каналів: Україна, Україна 24, ICTV, 1+1, 2+2, СТБ, НЛО TV, Новий канал, Інтер, Еспресо TV, Прямий, UA:Перший, UA:Культура, UA:Київ, ТРК Київ, Enter-фільм, ТЕТ , НТН, К1, К2, РАДА, 5 канал, 24 канал, Індіго TV, М1, Мега, Піксель, XSPORT, ПлюсПлюс, Zoom TV та всі регіональні канали.

Все буде Україна!

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Нашу країну підтримують тисячі людей у всьому світі. Наприклад, британський актор Люк Еванс підтримав Україну та засудив архаїчну ідеологію російського агресора. Не забуваємо також, що і герцоги Кембриджські висловлювалися про війну в Україні, незважаючи на правила у королівській сім'ї.