Британський актор Люк Еванс підтримав Україну та засудив архаїчну ідеологію російського агресора

Поки багато хто з російських зірок відмовчується у зв'язку з вторгненням Путіна в Україну (серед них репер Баста, співачка Лариса Долина, Йолка, Наташа Корольова та інші), західні зірки на всю виявляють солідарність та підтримку.
Так, британський актор Люк Еванс, якого ви знаєте за фільмом "Дракула", на своїй сторінці в інстаграм опублікував непрості кадри, категорично засуджуючи війну України.
Ось що робить війна, обличчя цієї жінки показує біль, страждання та злидні, які вона завдає невинним, що опинилися в центрі подій. Все в ім'я чого? Архаїчна ідеологія та повне ігнорування того, де ми насправді, як людська раса, знаходимося у 2022 році!! #ukraine #stopthewar #pleasestop?
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Також він показав відео з Лондона, яке демонструє, як нас підтримує Великобританія.
Дякую, Люку, за позицію!
Не забуваємо також, що і герцоги Кембриджські висловлювалися про війну в Україні незважаючи на правила у королівській сім'ї.
Загалом усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення до України. Західні зірки у цьому питанні показують абсолютну злагодженість.
- Дженніфер Еністон допомогла українцям , які постраждали через Путіна
- Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть, найбільша брехня століття
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі існуючі договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер виступив із словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
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