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Британський актор Люк Еванс підтримав Україну та засудив архаїчну ідеологію російського агресора

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 13:48
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Знаменитий актор Люк Еванс на своїй сторінці в інстаграм підтримав українців, які зараз переживають вторгнення та російську агресію
Люк Эванс публічно підтримав Україну
Люк Эванс публічно підтримав Україну / Фото: instagram.com/thereallukeevans

Поки багато хто з російських зірок відмовчується у зв'язку з вторгненням Путіна в Україну (серед них репер Баста, співачка Лариса Долина, Йолка, Наташа Корольова та інші), західні зірки на всю виявляють солідарність та підтримку.

Так, британський актор Люк Еванс, якого ви знаєте за фільмом "Дракула", на своїй сторінці в інстаграм опублікував непрості кадри, категорично засуджуючи війну України.

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Ось що робить війна, обличчя цієї жінки показує біль, страждання та злидні, які вона завдає невинним, що опинилися в центрі подій. Все в ім'я чого? Архаїчна ідеологія та повне ігнорування того, де ми насправді, як людська раса, знаходимося у 2022 році!! #ukraine #stopthewar #pleasestop?

Також він показав відео з Лондона, яке демонструє, як нас підтримує Великобританія.

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Дякую, Люку, за позицію!

Не забуваємо також, що і герцоги Кембриджські висловлювалися про війну в Україні незважаючи на правила у королівській сім'ї.

Загалом усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення до України. Західні зірки у цьому питанні показують абсолютну злагодженість.

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Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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