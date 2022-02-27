Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися про війну в Україні, незважаючи на правила королівської сім'ї

Зазвичай представники королівської родини Велико Британії дотримуються нейтралітету в політичних питаннях

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримали Україну та президента Володимира Зеленського / Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджські у своєму офіційному Twitter-акаунті опублікували повідомлення зі словами підтримки на адресу Володимира Зеленського, його дружини Олени Зеленської та народу України, який мужньо боронить свою країну.

У жовтні 2020 року ми мали можливість зустрітися з президентом Зеленським та першою леді, щоб дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми разом з президентом та всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє України, – йдеться у дописі.

Реклама

In October 2020 мав привілею до заміжжя President Zelenskyy і Першої статі до освіти свого хлопця і optimism для Ukraines future.



Всі ми бачимо з Presidente і всіх Ukraines людей як їх тяжкий боротьба за те, що майбутнє W & C - The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022

Володимир та Олена Зеленські зустрілися з принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великої Британії у жовтні 2020 року.

Реклама

Володимир Зеленський та перша леді на зустрічі з герцогами Кембриджськими / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На зустрічі мала бути Єлизавета II, проте через пандемію COVID-19 королева делегувала свої обов'язки онуку.

Раніше передавали, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні.

Реклама

"Сьогодні" також повідомляли, що голлівудські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.