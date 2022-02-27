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Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися про війну в Україні, незважаючи на правила королівської сім'ї

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 18:38
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Зазвичай представники королівської родини Велико Британії дотримуються нейтралітету в політичних питаннях
Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримали Україну та президента Володимира Зеленського
Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримали Україну та президента Володимира Зеленського / Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджські у своєму офіційному Twitter-акаунті опублікували повідомлення зі словами підтримки на адресу Володимира Зеленського, його дружини Олени Зеленської та народу України, який мужньо боронить свою країну.

У жовтні 2020 року ми мали можливість зустрітися з президентом Зеленським та першою леді, щоб дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми разом з президентом та всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє України, – йдеться у дописі.

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Володимир та Олена Зеленські зустрілися з принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великої Британії у жовтні 2020 року.

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Володимир Зеленський та перша леді на зустрічі з герцогами Кембриджськими / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Володимир Зеленський та перша леді на зустрічі з герцогами Кембриджськими / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На зустрічі мала бути Єлизавета II, проте через пандемію COVID-19 королева делегувала свої обов'язки онуку.

Раніше передавали, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні.

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"Сьогодні" також повідомляли, що голлівудські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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