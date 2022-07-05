Оля Цибульська вперше з 24 лютого приїхала до Києва. Заради кого співачка повернулася в столицю?

Оля Цибульська повернулася до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабне вторгнення армії загарбників в Україну змінило життя мільйонів українців. Багато хто залишив свої оселі та поїхав в більш безпечні місця. Минуло більш ніж чотири місяці, і дехто повертається. Серед них і знаменитості. Наприклад, нещодавно на Батьківщину приїхала співачка Оля Полякова.

Повернулася до столиці й Оля Цибульська. Через кілька днів після нападу окупантів співачка із сином Нестором залишила квартиру в Києві та виїхала на захід країни. В Ірпені залишилися батьки Цибульської. На щастя, вони встигли вибратися з міста перед тим, як ворожі ракети вщент розтрощили їхнє помешкання.

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Тепер батьки живуть у київській квартирі Олі Цибульської. Співачка вирішила повернутися, аби привітати маму з днем народження. Зранку зіркова родина смакувала бульбу з холодцем, які приготувала Наталія Іванівна. Відео в Instagram опублікувала Оля Цибульська.

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Також співачка виклала ТikTok відео з іменинницею.

Я скучила дуже. Так сильно, що складно підібрати слова і висловити емоції. Я люблю тебе, мамочко. Яке щастя знов обійняти і сказати після всього, що ми пережили, – підписала відео Цибульська.

До Києва співачка приїхала лише на кілька днів. Тепер Оля Цибульська працює над своїм live-альбомом, реліз якого відбудеться вже незабаром. А ще артистка готує для шанувальників сюрприз - неочікуваний дует. З ким саме, Оля поки що не каже.

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