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KALUSH та Педану передали "бурякову естафету". Подробиці зіркового челенджу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 липня, 13:32
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Євген Клопотенко підключив знаменитостей до ініціативи міністра культури України. Що вони мають зробити?
Євген Клопотенко запропонував KALUSH та Педану приготувати борщ
Євген Клопотенко запропонував KALUSH та Педану приготувати борщ / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 липня борщ – не просто страва національної кухні, він отримав статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Популяризувати національну страву в Україні вирішили ще одним незвичайним способом. У Instagram Міністр культури Олександр Ткаченко запустив #borschtchallenge.Суть естафети у тому, щоб відомі українці поділилися у соціальних мережах своїм рецептом борщу.

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Міністр запросив приєднатися до челенджу Євгенія Клопотенко, Машу Єфросинину, Ольгу Стефанишин та Сергія Жадана.

Участь у незвичайному флешмобі вже встиг взяти переможець проекту "МайстерШеф". Євген Клопотенко поділився своїм новаторським рецептом улюбленої страви.

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Це так прикольно: українці можуть з'їсти свою нематеріальну культурну спадщину. Ось музику, наприклад, не з'їси. А борщ з'їси. Коротше, це окрема тема для збудження та фантазій, – написав Клопотенко у Instagram.

Кулінар запросив приготувати борщ переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, а також Олександра Педана, Наталю Литвин та Михайла Федорова.

Раніше 17 зірок об'єдналися та презентували хіт про незламність України.

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Марія Коробова
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