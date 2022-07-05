KALUSH та Педану передали "бурякову естафету". Подробиці зіркового челенджу

З 1 липня борщ – не просто страва національної кухні, він отримав статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Популяризувати національну страву в Україні вирішили ще одним незвичайним способом. У Instagram Міністр культури Олександр Ткаченко запустив #borschtchallenge.Суть естафети у тому, щоб відомі українці поділилися у соціальних мережах своїм рецептом борщу.
Міністр запросив приєднатися до челенджу Євгенія Клопотенко, Машу Єфросинину, Ольгу Стефанишин та Сергія Жадана.
Участь у незвичайному флешмобі вже встиг взяти переможець проекту "МайстерШеф". Євген Клопотенко поділився своїм новаторським рецептом улюбленої страви.
Це так прикольно: українці можуть з'їсти свою нематеріальну культурну спадщину. Ось музику, наприклад, не з'їси. А борщ з'їси. Коротше, це окрема тема для збудження та фантазій, – написав Клопотенко у Instagram.
Кулінар запросив приготувати борщ переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, а також Олександра Педана, Наталю Литвин та Михайла Федорова.
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