Оля Полякова святкує день народження: ТОП найкращих перевтілень співачки

Оля Полякова святкує день народження / Фото: пресслужба

Оля Полякова точно знає, як здивувати шанувальників яскравими та сміливими образами. Співачка не боїться експериментувати та приміряти найнесподіваніше вбрання. При цьому виконавиця завжди тримає себе у формі й раніше ділилася секретом своєї постаті.

До дня народження Олі Полякової ми зібрали найнеординарніші та найефективніші образи виконавиці на шоу "Маска".

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Оля Полякова святкує день народження

І на сцені, і в ролі зіркового детектива Оля Полякова з'являлася у різних комбінезонах, які чудово показували прекрасну фігуру співачки. Чи то леопард, чи рожевий латекс – Оля завжди виглядає на всі "сто".

Співачка в образі спокусливого кролика

Хоча публіка давно звикла до того, що Полякова блондинка, співачка іноді любить поекспериментувати із кольором волосся. Натуральне волосся, щоправда, співачка не фарбує, але перуки носить із задоволенням.

Оля Полякова стала брюнеткою

Так, наприклад, фанати могли побачити Олю зовсім у протилежному їй образі – брюнеткою або запальною рудою.

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Королева ночі приміряла руду перуку

Разом із перуками, в арсеналі Полякової є ще одна фішка для ефектних перетворень – кольорові лінзи.

Полякова приміряла лінзи

Від природи співачка має карий колір очей, але з лінзами її погляд змінюється кардинально.

Оля у шоу "Маска"

Дивлячись на те, як Оля вміло змінює своє вбрання і не боїться показати себе в різних амплуа, можна сміливо заявити, що вона не лише королева ночі, а й королева перевтілень!

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Полякова дивує перетвореннями

Які подарунки Оля Полякова отримала цього року, співачка наразі не розповіла. Але раніше виконавиця поділилася, які сюрпризи їй зазвичай робить чоловік.