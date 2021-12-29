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"Балує мене тим, що я люблю": Оля Полякова розповіла, які подарунки звикла отримувати від чоловіка

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
29 грудня, 22:46
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Зірковий детектив проекту "Маска" Оля Полякова на знімальному майданчику розповіла, які подарунки чекає від чоловіка та чому впевнена, що вони будуть недешевими
Оля Полякова розповіла на які подарунки чекає від чоловіка
Оля Полякова розповіла на які подарунки чекає від чоловіка / Фото: facebook/polyakovamusic

Яскрава та запальна співачка, зірковий детектив гіпершоу "Маска" Оля Полякова, яка нещодавно розповіла, як чоловік змінив її життя , у святковому проекті "Новорічна Маска на каналі "Україна" подарує глядачам справжнє музичне шоу

Зірка виконає кілька нових пісень разом із колегами. Сама артистка має намір зустріти Новий 2022 рік на концертах, але серед рідних, від яких готується отримати чимало хороших подарунків. За словами Полякової, із цим факапів у них не буває.

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Мій чоловік добре знає – якщо подарує каструлю, то вона у ту ж мить виявиться у нього на голові. Тому балує мене тим, що я люблю! Наприклад, новим телефоном. Тому що вони завжди виходять нові, а я жінка економна – завжди жалкую витрачати на себе гроші. Але дуже люблю, коли дарують такі речі, – поділилася Оля Полякова за лаштунками каналу "Україна".

Оля Полякова розповіла, що їй зазвичай дарує чоловік
Оля Полякова розповіла, що їй зазвичай дарує чоловік / Фото: пресслужба

Шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" об'єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під Масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дар'я Трегубова та Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічева, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот та Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Ганна Панова, Олег Панюта, Олена Вінницька, Григорій Герман, Віталій Шкільний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска на каналі "Україна" 31 грудня о 20:00!

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Раніше Оля Полякова поділилася в Мережі рідкісними фото із чоловіком та дочками. Артистка разом із сім'єю літала у відпустку на Мальдіви , де проводила час в окремих апартаментах з басейном та на березі океану.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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