Оля Полякова поділилася секретами розкішної постаті та розповіла, як не погладшати у новорічну ніч

Зірковий детектив проекту "Маска", популярна співачка Оля Полякова за лаштунками шоу відверто розповіла, чому ніколи не набирає зайві кіло після свят і як їй вдається завжди підтримувати струнку фігуру

Оля Полякова розповіла, як не погладшати у Новий рік / Фото: пресслужба

Зірка українського шоу-бізнесу Оля Полякова у грандіозному шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" виконає одразу дві дуетні пісні зі своїми колегами. На знімальному майданчику суперпопулярного проекту артистка розповіла, чи вдається до дієт після тривалих свят.

Я нічого про це не знаю, адже ніколи не виходжу із форми! Дорогі мої, менше жерте, багато рухайтеся, займайтеся сексом і матимете таку попку, як у мене! – Поділилася Оля Полякова за лаштунками каналу "Україна".

Нещодавно Полякова зізналася, що підтримувати хорошу форму допомагає їй спорт. Вона намагається щоранку виходити до парку, робити випади та інші відомі вправи. Але чи завжди це вдається зробити співачці?

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Звичайно, ні. Коли у мене не вистачає сил займатися спортом, я просто не жеру на ніч! Все запам'ятайте: не можете тренуватися – не жерте! – Усміхаючись, розповіла артистка.

Оля Полякова поділилася секретом стрункості / Фото: пресслужба

Понад те, Полякова знайшла відповідь і на питання про її господарські таланти. Співачка часто ділиться історіями про те, які смачні страви готують до вечері. Однак і тут є лайфхак від артистки:

Я готую – вони їдять! А я просто дивлюся на це, – сміючись, наголосила Оля Полякова на знімальному майданчику шоу "Новорічна МАСКА".

Шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" об'єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська , Злата Огнєвіч , Анастасія Приходько , SLAVA KAMINSKA , Міша Романова , Ганна Трінчер , Асія Ахат , Lida Lee , співаки Павло Зібров , Олег Скрипка , Діма Коляденко , Петро Чорний , Gena VITER і Іво Бобул , актори Дар'я Трегубова і Павло Костіцин , супермодель Алла Костромічова , фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук , лідер групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець , учасники групи "ТНМК" Фагот і Фоззі , олімпійська чемпіонка Ольга Харлан , блогер Олег Машуковський , шоумен JULIK , а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик , Ганна Панова , Олег Панюта , Олена Вінницька , Григорій Герман , Віталій Шкільний , Максим Сікора , Юлія Галушка і ХАС .

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Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна МАСКА" на каналі "Україна" 31 грудня о 20:00!