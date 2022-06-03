Оля Полякова розкрила свій справжній вік та зізналася, чому його соромилася

Оля Полякова назвала свій справжній вік / Фото: Скріншот з YouTube

День народження Олі Полякової вже став особливою подією для українського шоу-бізнесу – королеву ночі вітали усі колеги по сцені, а вона вітала їх на галасливих вечірках.

У січні 2022 року сайт "Сегодня" показав найяскравіші перетворення співаки на честь її 38-річчя. Але, як виявилося, насправді Олі виповнилося 43 роки!

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Полякова зізналася у своєму шоу з Машею Єфросініною "Взрослые девочки", що завжди приховувала свій вік від публіки та називала інші цифри пресі.

Мені це здавалося важливим. Ось я так виглядаю, ніхто не дає мені мого віку, чому я маю його називати. Я не розуміла чому, це зі мною відбувалося, – відверто розповіла співачка.

Оля згадала, що довгий час вважала себе ніким і хвилювалася через те, що довго не могла стати популярною.

Коли мені було 30, я нічого не досягла! Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала, як клятий кінь. Ніхто не звертав на мене уваги. І в 30 років у мене був великий день народження, на який вперше прийшли ЗМІ і вони запитали: "Скільки вам років?", і мені здалося, що в 30 років бути зіркою-початківцем і співати нехитрі пісеньки – якось соромно, тому я сказала, що мені 25, – розповіла Оля.

Декілька років тому в Мережі стала з'являтися інформація про те, що Полякова народилася не в 1984 році, а в 1979. Це дуже засмутило виконавицю.

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Коли у Вікіпедії з'явилася справжня дата народження і її не можна було виправити, я вила, ніби хтось помер. Мені здавалося, що це так ганебно! Мені було соромно, що я це приховувала, – поділилася Полякова.

Лише тоді, коли в Україні почалася війна, Оля зрозуміла, що це не має жодного значення і цінності полягають зовсім в інших речах.

Раніше Оля Полякова зізналася, що залишилася без фінансів під час війни .