Оля Полякова святкує день народження: ТОП найкращих перевтілень співачки

Оля Полякова точно знає, як здивувати шанувальників яскравими та сміливими образами. Співачка не боїться експериментувати і приміряти найнесподіваніші вбрання. При цьому виконавиця завжди тримає себе у формі і раніше ділилася секретом своєї постаті .
До дня народження Олі Полякової ми зібрали найнеординарніші та найефективніші образи виконавиці на шоу "Маска".
І на сцені, і в ролі зіркового детектива Оля Полякова з'являлася у різних комбінезонах, які чудово наголошували на чудовій фігурі співачки. Чи то леопард чи рожевий латекс, Оля завжди виглядає на все "сто".
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Хоча публіка давно звикла до того, що Полякова блондинка, співачка іноді любить поекспериментувати із кольором волосся. Натуральне волосся, щоправда, співачка не фарбує, але перуки носить із задоволенням.
Так, наприклад, фанати могли побачити Олю зовсім у протилежному їй образі – брюнеткою або, наприклад, пекучою рудою.
Разом із перуками, в арсеналі Полякової є ще одна фішка для ефектних перетворень – кольорові лінзи.
Від природи співачка має карий колір очей, але з лінзами її погляд змінюється кардинально.
Дивлячись на те, як Оля вміло змінює своє вбрання і не боїться показати себе в різних амплуа, можна сміливо заявити, що вона не лише королева ночі, а й королева перевтілень!
Які подарунки Оля Полякова отримала цього року, співачка наразі не розповіла. Але раніше виконавиця поділилася, які сюрпризи їй зазвичай робить чоловік .