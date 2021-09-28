Оля Полякова здивувала Мережа кардинальною зміною іміджу (фото)

Оля Полякова в образі брюнетки на зйомках шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Перший епізод найзагадковішого проєкту країни ми вже побачимо 23 жовтня , а поки Оля Полякова інтригує шанувальників, показуючи свої образи для шоу "Маска".

Наприклад, в одному з випусків ми побачимо співачку ефектной брюнеткою. Оля Полякова вже встигла поцікавитися, чи подобається шанувальникам її новий імідж.

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Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях думка підписників розділилася. Деякі фоловерів в захваті від зміни іміджу, інші ж шанувальники хочуть бачити Олю Полякової блондинкою.

"Дуже йде"

"Мені подобається блондинка"

"Оля, вам йде будь-який образ, але блондинкою все ж краще"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, разом з Олею Поляковою розгадувати знаменитостей під масками будуть Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO, Андрій Данилко.

Продовження найзірковішого і найзагадкового на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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