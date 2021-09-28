Оля Полякова здивувала Мережа кардинальною зміною іміджу (фото)

Оля Полякова в образі брюнетки на зйомках шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Перший епізод найзагадковішого проєкту країни ми вже побачимо 23 жовтня , а поки Оля Полякова інтригує шанувальників, показуючи свої образи для шоу "Маска".
Наприклад, в одному з випусків ми побачимо співачку ефектной брюнеткою. Оля Полякова вже встигла поцікавитися, чи подобається шанувальникам її новий імідж.
У коментарях думка підписників розділилася. Деякі фоловерів в захваті від зміни іміджу, інші ж шанувальники хочуть бачити Олю Полякової блондинкою.
- "Дуже йде"
- "Мені подобається блондинка"
- "Оля, вам йде будь-який образ, але блондинкою все ж краще"
Нагадаємо, разом з Олею Поляковою розгадувати знаменитостей під масками будуть Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO, Андрій Данилко.
Продовження найзірковішого і найзагадкового на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!
Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":
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