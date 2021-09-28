Оля Полякова удивила Сеть кардинальной сменой имиджа (фото)

Оля Полякова в образе брюнетки на съемках шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Первый эпизод самого загадочного проекта страны мы уже увидим 23 октября, а пока Оля Полякова интригует поклонников, показывая свои образы для шоу "Маска".

Например, в одном из выпусков мы увидим певицу эффектной брюнеткой. Оля Полякова уже успела поинтересоваться, нравится ли поклонникам ее новый имидж.

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Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях мнение подписчиков разделилось. Некоторые фолловеры в восторге от смены имиджа, другие же поклонники хотят видеть Олю Поляковой блондинкой.

"Очень идет"

"Мне нравится блондинка"

"Оля, вам идет любой образ, но блондинкой все же лучше"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, вместе с Олей Поляковой разгадывать знаменитостей под масками будут Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO, Андрей Данилко.

Продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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