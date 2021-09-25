Оля Полякова вмовляла дочку кинути курити, а в підсумку закурила сама

Оля Полякова поскаржилася на те, що її дочка палить і матюкається / Фото: YouTube

Ми вже розповідали, що нещодавно Оля Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною". Тоді ж співачка розповіла про скандальні пісні своєї старшої дочки Маші.

За словами артистки, вона до самого концерту Маші Полякової та її групи не чула пісень і не знала, що там будуть мати. Дівчинка ж до хейту, що вилився на неї після виступу, була готова.

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Оля Полякова стверджує, що Маша дуже самостійна і впевнена в собі дівчинка. Та при цьому зіркова мама не може впоратися з палінням дочки.

Я не палила 15 років, поки ось цю х*рню не знайшла у своєї дитини. Я її знайшла і закурила, – показала Полякова електронну сигарету у випуску шоу з Машею Єфросиніною "Дорослі дівчинки".

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Оля зізнається, що не знає, як зробити так, щоб Маша не палила. Вона забирає у дівчинки сигарету, але та купує нову. Виконавиця навіть загрожувала донці тим, що не сплатить її навчання в університеті, але також сказала, що, звичайно, сплатить, і Маша це знає.

А одного разу після сварки з донькою Полякова на наступний день купила їй дороге взуття:

Я взагалі не знаю, як карати дітей. Ми з Машею були в Ніцці, ми посварилися, вона назвала мене поганим словом, послала... На наступний день я купила їй за 800 євро босоніжки від Dior.

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