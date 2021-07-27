Дочка Олі Полякової пояснила, чому написала пісню з матами: Це протест

У соцмережах багато хто неоднозначно відреагував на виступ Маші Полякової зі своъм гуртом. У пісні звучали мати, через що підписники почали писати Маші гнівні коментарі

Дочка Олі Полякової розповіла, чому використовувала мати в своїй пісні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова завжди підтримує своїх дітей в їхніх починаннях. Навіть коли на її дочку Машу посипалися гнівні коментарі через використання нецензурної лексики в пісні, артистка встала на захист своєї дитини. В Instagram вона чітко дала всім зрозуміти, що завжди буде підтримувати дітей, що б вони не робили.

Проте, Оля попросила Машу пояснити, з якої причини вона вирішила використовувати мат в пісні. Дівчина розповіла, що композиція – це протест проти сексизму і ейджизму. Сексизм – це дискримінація людей за їхнею статевою ознакою, а ейджизм – на підставі віку людини.

Ми бунтуємо проти сексизму і ейджизму. Мені багато хто писав: "Чому дівчинка матюкається?" А що, хлопчикам можна? У них більше свободи? Це якийсь забобон, що дівчина не повинна матюкатися чи вона навіть не має права це робити? – каже Маша.

Боротьбу проти ейджизму Маша пояснила тим, що всі написали їй, мовляв, рано їй ще співати подібні пісні (Маші зараз 16 років).

А в 50 років мені вже буде не рано, мені буде пізно. У 18 – теж. Коли у нас є час, щоб що-небудь робити? Його немає. Тобі або занадто рано, або занадто пізно. Виходить, що немає правильного часу і віку, щоб просто бути собою, – зазначила Маша.

Раніше Оля Полякова відповіла хейтерам, які писали гнівні коментарі Маші.

Маша Полякова дала інтерв'ю і розповіла про свою кар'єру і особисте життя: