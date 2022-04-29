Оля Полякова вперше розповіла, де зараз її мама, яка раніше жила в РФ

Оля Полякова дуже боялася питання про маму / Фото: instagram.com/polyakovamusic, скриншот

Оля Полякова, яка нещодавно відповідала Білозір на погрози судом, дала інтерв'ю у шоу "Слава+". У розмові з ведучим артистка озвучила непрості моменти, з якими зіткнулася її родина через російську війну в Україні. Зокрема – вперше відповіла на запитання про маму.

Слава Дьомін в інтерв'ю запитав, де знаходиться мама Олі Полякової – Світлана, яка раніше жила, як відомо, у РФ. На це знаменита блондинка відповіла так:

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Дякувати Богу, моя мама поїхала. Я дуже уникала цього питання, доки вона була там. Тому що у мене був як заручник, мені було дуже страшно. Моя мама поїхала, дякувати Богу. Вже близько 2 тижнів. Вона буде зі мною, тож усе буде добре.

Також зірка зізналася, що півтора місяці Оля Полякова була у чорній депресії. І тільки робота, яка нещодавно у неї з'явилася, допомогла їй якось прийти до тями. Співачка також зазначила, що її будинок уцілів. Але, як і раніше, у тому районі не спокійно.

Слава Богу, ні (не постраждав – прим.ред.). Я шокований тим, скільки людей втратили свої будинки і скільки втратили свої життя – найстрашніше, що може бути. А ті, хто втратили свої будинки, ті, хто виїхав за кордон, ті ж люди не повернуться додому, бо їм немає, куди повернутися. Оце страшно. Ми втрачаємо людей не лише фізично, а й через переселення.

Оля Полякова

Також раніше артистка розповідала, навіщо дала інтерв'ю Ксенії Собчак.