Полякова пояснила, навіщо дала інтерв'ю Собчак: "Важливо щоб вони почули правду"

Українська співачка Оля Полякова поспілкувалася з російською журналісткою Ксенією Собчак про війну в Україні

Оля Полякова пояснила українцям, навіщо дала інтерв'ю Ксенії Собчак / Фото: Колаж: Сьогодні

Собчак вирушила до Франції до блогерки Ніки Білоцерковської, яка прихистила у себе Олю Полякову із сім'єю.

В бесіді із російською журналісткою взяла участь і Полякова. Вона розповіла Собчак, що відбувається в Україні, але в готовому матеріалі, опублікованому в YouTube, слово "війна" замінили фразою "що відбувається в Україні згідно із законодавством РФ слід називати "спецоперацією".

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У Мережі Полякову багато хто захейтив за розмову з Собчак. Українці не розуміють, навіщо співачка взагалі спілкувалася із журналісткою, яка "хоче всидіти на двох стільцях".

У Facebook Оля Полякова відповіла на один із коментарів: "Оля, навіщо ви взагалі з нею спілкувалися?"

Моє інтерв'ю вийшло не порізаним, все, що я хотіла донести до російськомовного населення, я донесла. Це важливо, щоб вони почули правду!

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Скріншот: Facebook

В інтерв'ю Оля також розповіла Собчак, як виїхала з України, що дорога зайняла 39 годин, а також про те, що дуже хоче повернутися додому.

Нещодавно Оля Полякова визвірилася на "продажного" Пилипа Кіркорова, з яким раніше мала теплі дружні стосунки. Російський співак із 24 лютого мовчав у соцмережах, а потім раптово висловився про затриманого Медведчука.