Він мене принижував: Племінниця Софії Ротару розповіла про знущання колишнього хлопця

Sonya Kay два роки терпіла знущання колишнього хлопця / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

У своєму свіжому інтерв'ю родичка Ротару, яка після смерті батька впала в депресію, відверто поділилася подробицями своїх найжахливіших стосунків.

З колишнім молодим чоловіком Соня познайомилася в Англії, коли їй було 22 роки. Спочатку між ними була романтика і нічого не віщувало біди, але все змінилося, як тільки пара вирішила жити разом. Тоді дівчині довелося вирішувати усі побутові питання за двох.

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Я оплачувала абсолютно все – оренду квартири, продукти, одягала його, на відпочинок ми їхали за мої кошти, – розповідає співачка.

Племінницю Софії Ротару регулярно бив екс-коханий / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Прийняти рішення про звільнення і назавжди перестати спілкуватися з коханим їй не давали палкі почуття. Тож Соня продовжувала терпіти.

Я дуже любила його. Напевно, ці стосунки навчили, що не можна з собою так чинити. Здається, тоді я зовсім не поважала себе. Не знаю як два роки могла бути з людиною, яка мене б'є. Від нього я дізналася, що таке булінг. Він мене принижував і перед друзями, – зізнається виконавиця.

Але вона таки наважилася розійтися після того, як екс-бойфренд настільки сильно вдарив її по обличчю, що співачка впала на підлогу.

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Зараз Соня намагається забути пережите як страшний сон. Вона рада, що пішла від колишнього аб'юзера і змогла зустріти свого чоловіка – хокеїста Олега Петрова.

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