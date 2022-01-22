Євробачення-2022: нові логотип та слоган конкурсу викликали суперечки в соцмережах (голосування)

Оргкомітет презентував нову айдентику конкурса / Фото: instagram.com/Eurovision

Поки наші читачі обговорюють, хто буде ведучим Нацвідбору, організатори головного вокального конкурсу Європи дали новий привід для розмов. Так, оргкомітет "Євробачення" презентував логотип та слоган "Євробачення".

Інформація з'явилася на офіційній сторінці конкурсу Інстаграм.

Реклама

Организатори презентовали нову айдентику "Євробачення" у 2022 році / Фото: instagram.com/Eurovision

Пані та панове, представляємо "гарний" слоган і тематичне оформлення #Євробачення 2022 року,

– йдеться у публікації.

Слоган цього року звучить як "Звук краси".

Реклама

Новий слоган "Євробачення" / Фото: instagram.com/Eurovision

Вже наступного тижня з'явиться більше подробиць про концепцію обраної айдентики, але треба сказати, що, як і в попередні роки, оформлення викликало велику кількість суперечок. Хтось каже, що в інші роки було більше креативу, комусь не подобається шрифт, а є й ті, хто зовсім порівняв дизайн із зображенням коронавірусу.

коментарі під публікацією в Інстаграм eurovision.ua

Пропонуємо вам поділитися своєю думкою!

Реклама

Вам подобається новий логотип и слоган "Євробачення" в 2022-му році? так, дуже ні, в попередні роки було краще мені все одно

Також зараз голосують: На кого схожа Шайло Джолі-Пітт