Євробачення-2022: нові логотип та слоган конкурсу викликали суперечки в соцмережах (голосування)

Оргкомітет презентував нову айдентику конкурса / Фото: instagram.com/Eurovision
Поки наші читачі обговорюють, хто буде ведучим Нацвідбору, організатори головного вокального конкурсу Європи дали новий привід для розмов. Так, оргкомітет "Євробачення" презентував логотип та слоган "Євробачення".
Інформація з'явилася на офіційній сторінці конкурсу Інстаграм.
Пані та панове, представляємо "гарний" слоган і тематичне оформлення #Євробачення 2022 року,
– йдеться у публікації.
Слоган цього року звучить як "Звук краси".
Вже наступного тижня з'явиться більше подробиць про концепцію обраної айдентики, але треба сказати, що, як і в попередні роки, оформлення викликало велику кількість суперечок. Хтось каже, що в інші роки було більше креативу, комусь не подобається шрифт, а є й ті, хто зовсім порівняв дизайн із зображенням коронавірусу.
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