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Хто вестиме Нацвідбір на "Євробачення"-2022: реакція Сергія Притули

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 15:22
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Цими днями триває активне обговорення всього, що стосується Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України. Багатьом цікаво, чи вестиме захід Сергій Притула. Його реакція на чутки не змусила на себе чекати
Сергій Притула прокоментував слухи про те, що він може провести Нацвідбір на "Євробачення"
Сергій Притула прокоментував слухи про те, що він може провести Нацвідбір на "Євробачення" / Фото: открытые источники

Вже 12 лютого у Центрі культури та мистецтв НАУ оберуть того, хто представлятиме Україну на "Євробаченні". А поки що триває активно обговорення того, хто відповідатиме за атмосферу на фіналі заходу.

У Мережі кажуть, що це може бути Маша Єфросиніна, Сергій Притула, Злата Огневич (на піку хвилі після "Холостячки") або Тимур Мірошниченко.

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Не вичікуючи паузу, Сергій Притула вирішив роз'яснити ситуацію, щоб припинити хвилю чуток. На своїй сторінці в Instagram шоумен та політик залишив наступне послання, полегшивши журналістам роботу:

Сергій Притула відреагував на слухи в Мережі
Сергій Притула відреагував на слухи в Мережі / Фото: instagram.com/siriy_ua

Я не планував і не планую долучатися до нацвідбору ЄБ-2022! Те чим я зараз переймаюся – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії. Нарешті, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів нацвідборів. Як частина колективу, який творив музичну історію України і привів мене до нагороди "Телетріумф" у номінації "Ведучий/ведуча музичної програми/концерту/церемонії" я залишусь разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі!

За словами Притули, у Суспільного є свої особи і він підтримає будь-кого, хто стане обличчям цього Нацвідбору, але далі він дивитиметься захід лише як глядач.

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Тому варто очікувати наступних оновлень на тему.

Незабаром Україна визначиться зі своїм представником для конкурсу

До слова, цього тижня також обговорюють скандал на Нацвідборі, в якому опинилася співачка ERIA .

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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