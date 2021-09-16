Не схожа на себе: Осадча показала архівну зйомку, для якої "несамовито худла" після пологів

Катя Осадча після перших пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно показала свої вагітні фото на підборах, опублікувала архівні фото, зроблені до її третіх пологів. Так, зірка вирішила привітати журнал Elle, для якого вона неодноразово позувала, з 20-річчям.

Фото з обкладинок і фотосесій різних років Катя Осадча опублікувала в Instagram.

На фото не молодший син, хоча зараз і годую, тому світлина актуальна. Вчора журнал Elle відсвяткував двадцяту річницю і дав привід згадати свої зйомки. Дві дуже різні обкладинки, одна про материнство, друга про кар’єру і цілі. Пам’ятаю, як для першої обкладинки я несамовито худла, щоб увійти в свою ідеальну модельну форму, – написала телеведуча.

Для цієї обкладинки знаменитість позувала у 2017 році. Тоді у них з Юрієм Горбуновим народилася перша спільна дитина.

Катя Осадча зі своїм сином, Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

На іншій обкладинці номера, який вийшов у 2015 році, Катя Осадча позувала ще одна, без малюка.

Катя Осадча до пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

Один підписник телеведучої зазначив, що на фото вона не схожа на себе.

Зараз Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох синів. Первісток – Іван – народився у 2017 році. Другий син народився в серпні цього року.

У Каті Осадчої є і третя дитина – Ілля. Хлопчик народився, коли Катя Осадча була в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком.

Дивіться в сюжеті, як зірки повідомляли своїм чоловікам про вагітність:

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