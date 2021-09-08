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Осадча розповіла, як вони з Горбуновим назвали свого другого сина

Анна Пономаренко
8 вересня, 19:09
Зовсім недавно Катя Осадча стала мамою втрете. Телеведуча народила сина своєму чоловікові Юрію Горбунову. Перші тижні життя малюка подружжя не розсекречували його ім'я

Як Катерина Осадча та Юрій Горбунов назвали свого другого сина / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої і Юрія Горбунова народився 19 серпня. Телеведучі не відразу повідомили, яке ім'я вибрали для малюка. Як повідомляє ТСН, Катерина та Юрій вирішили назвати сина Данилом.

Це їхня друга спільна дитина. У пари є старший син Іван, який народився у 2017 році. Про вагітність Осадчої стало відомо в травні цього року.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

У день, коли Данило з'явився на світ, Катерина написала в Instagram зворушливий пост.

Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні діти ,- підписала публікацію Осадча.

Також зазначимо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

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