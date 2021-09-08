Осадча розповіла, як вони з Горбуновим назвали свого другого сина

Як Катерина Осадча та Юрій Горбунов назвали свого другого сина / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої і Юрія Горбунова народився 19 серпня. Телеведучі не відразу повідомили, яке ім'я вибрали для малюка. Як повідомляє ТСН, Катерина та Юрій вирішили назвати сина Данилом.

Це їхня друга спільна дитина. У пари є старший син Іван, який народився у 2017 році. Про вагітність Осадчої стало відомо в травні цього року.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

У день, коли Данило з'явився на світ, Катерина написала в Instagram зворушливий пост.

Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять гарні діти ,- підписала публікацію Осадча.

Також зазначимо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

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