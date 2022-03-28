Актор Вілл Сміт уперше отримав "Оскар"

Вілл Сміт / Фото: Getty Images
Як правило, українці з великою насолодою стежать за церемонією "Оскара". Телеканал "Україна" багато років висвітлював цю подію. Але цього разу через війну в Україні, яку розв'язала Росія, українцям не до гламурних заходів. Проте західні зірки навіть на "Оскарі" демонструють солідарність із українцями. Для всіх кіноманів ми також повідомимо результати премії.
Повний перелік номінантів "Оскара"-2022 ви вже бачили раніше. Окремо зупинимося на категорії "Найкращий актор року".
Номінанти на премію у категорії "Кращий актор"
- Вілл Сміт (" Король Річард ")
- Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")
- Дензел Вашингтон ("Макбет")
- Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")
- Хав'єр Бардем (" У ролі Рікардо ")
До речі, Дензел Вашингтон цього року побив справжній рекорд: він став найномінованішим темношкірим актором в історії "Оскара". Номінація за роль шотландського воєначальника в екранізації п'єси Шекспіра Джоела Коена "Макбет" стала для нього десятою.
Переможець у категорії "Найкращий актор" Оскар-2022
Отже, ім'я "Найкращого актора" на Оскарі в 2022 році названо. Ним став Вілл Сміт!
Вітаємо переможця!
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