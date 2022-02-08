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Белфаст, Дюна та Людина-павук: список усіх номінантів на Оскар-2022

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 16:07
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94-та церемонія нагородження премією відбудеться у неділю, 27 березня. Розповідаємо, які фільми, актори та акторки претендують на статуетку
Оголошено номінантів на "Оскар-2022"
Оголошено номінантів на "Оскар-2022" / Фото: YouTube, imdb.com

Сьогодні Американська кіноакадемія під час прямої трансляції оголосила всіх претендентів на премію "Оскар" у 2022 році.

Церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії світу відбудеться 27 березня. Місце проведення івенту залишиться незмінним – це буде театр Dolby у Лос-Анджелесі.

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Найбільша кількість номінацій у фільмів "Белфаст", "У руках пса" та "Вестсайдська історія".

Номінанти на "Оскар-2022" повний перелік

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Аріана ДеБоз, "Вестсайдська історія"
  • Онжаню Елліс, "Король Річард"
  • Джессі Баклі, "Втрачена дочка"
  • Катріна Балф, "Белфаст"
  • Кірстен Данст, "У руках пса"

Найкращий саундтрек:

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  • "Не дивіться вгору"
  • "Дюна"
  • "У руках пса"
  • "Енканто"
  • "Паралельні матері"

Кадр із фільму "Дюна"
Кадр із фільму "Дюна" / Фото: Imdb.com

Найкращі костюми:

  • "Алея жаху"
  • "Дюна"
  • "Круелла"
  • "Сірано"
  • "Вестсайдська історія"

Найкращий адаптований сценарій:

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  • "У руках пса"
  • "Дюна"
  • "Незнайома дочка"
  • "CODA: Дитина глухих батьків"
  • "Сядь за кермо моєї машини"

Кадр із фільму "У руках пса"
Кадр із фільму "У руках пса" / Фото: imdb.com

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Кіран Гайндс, "Белфаст"
  • Трой Котсар, "CODA: Дитина глухих батьків"
  • Джессі Племонс, "У руках пса"
  • Дж. К. Сіммонс, "Бути Рікардо"
  • Коді Сміт-Макфі, "У руках пса"

Найкращий оригінальний сценарій:

  • "Белфаст"
  • "Найгірша людина у світі"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Не дивіться вгору"

Кадр із фільму "Білфаст"
Кадр із фільму "Білфаст" / Фото: YouTube

Найкращий грим:

  • "Дім Gucci"
  • "Дюна"
  • "Круелла"
  • "Поїздка до Америки 2"
  • "Очі Теммі Фей"

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Енканто"
  • "Втеча"
  • "Лука"
  • "Мітчели проти машин"
  • "Райя та останній дракон"

Мультфільм
Мультфільм "Енканто" / Фото: Disney

Найкращі візуальні ефекти:

  • "Головний герой"
  • "Дюна"
  • "Не час вмирати"
  • "Шан-Чі та легенда десяти кілець"
  • "Людина-павук: Додому шляху нема"

Найкраща операторська робота:

  • "У руках пса"
  • "Трагедія Макбета"
  • "Алея жаху"
  • "Дюна"
  • "Вестсайдська історія"

Фільм "Алея жаху"
Фільм "Алея жаху" / Фото: YouTube

Найкраща чоловіча роль:

  • Хав'єр Бардем, "Бути Рікардо"
  • Бенедикт Камбербетч, "У руках пса"
  • Ендрю Гарфілд, "Тік-так, бум!"
  • Вілл Сміт, "Король Річард"
  • Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета

Найкраща жіноча роль:

  • Джессіка Честейн, "Очі Теммі Фей"
  • Олівія Колман, "Втрачена дочка"
  • Пенелопа Крус, "Паралельні матері"
  • Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"
  • Крістен Стюарт, "Спенсер"

Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер"
Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Кращий фільм:

  • "Белфаст"
  • "CODA: Дитина глухих батьків"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Алея жаху"
  • "У руках пса"
  • "Вестсайдська історія"

Найкращий режисер:

  • Кеннет Брана, "Белфаст"
  • Рюсуке Хамагуті, "Сядь за кермо моєї машини"
  • Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"
  • Джейн Кемпіон, "У руках пса"
  • Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Вестсайдська історія" / Фото: YouTube

Минулого року головну нагороду та звання найкращого фільму отримала картина "Земля кочовиків" режисерки Хлої Чжао. Вона також здобула перемогу в категорії "Найкращий режисер", став другою жінкою в історії, яка отримала "Оскар" за режисуру.

Найкращою акторкою була названа Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у "Землі кочовиків". "Сьогодні" вели онлайн-трансляцію церемонії.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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