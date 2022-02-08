Белфаст, Дюна та Людина-павук: список усіх номінантів на Оскар-2022

94-та церемонія нагородження премією відбудеться у неділю, 27 березня. Розповідаємо, які фільми, актори та акторки претендують на статуетку

Оголошено номінантів на "Оскар-2022" / Фото: YouTube, imdb.com

Сьогодні Американська кіноакадемія під час прямої трансляції оголосила всіх претендентів на премію "Оскар" у 2022 році.

Церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії світу відбудеться 27 березня. Місце проведення івенту залишиться незмінним – це буде театр Dolby у Лос-Анджелесі.

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Найбільша кількість номінацій у фільмів "Белфаст", "У руках пса" та "Вестсайдська історія".

Номінанти на "Оскар-2022" повний перелік

Найкраща жіноча роль другого плану:

Аріана ДеБоз, "Вестсайдська історія"

Онжаню Елліс, "Король Річард"

Джессі Баклі, "Втрачена дочка"

Катріна Балф, "Белфаст"

Кірстен Данст, "У руках пса"

Найкращий саундтрек:

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"Не дивіться вгору"

"Дюна"

"У руках пса"

"Енканто"

"Паралельні матері"

Кадр із фільму "Дюна" / Фото: Imdb.com

Найкращі костюми:

"Алея жаху"

"Дюна"

"Круелла"

"Сірано"

"Вестсайдська історія"

Найкращий адаптований сценарій:

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"У руках пса"

"Дюна"

"Незнайома дочка"

"CODA: Дитина глухих батьків"

"Сядь за кермо моєї машини"

Кадр із фільму "У руках пса" / Фото: imdb.com

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Кіран Гайндс, "Белфаст"

Трой Котсар, "CODA: Дитина глухих батьків"

Джессі Племонс, "У руках пса"

Дж. К. Сіммонс, "Бути Рікардо"

Коді Сміт-Макфі, "У руках пса"

Найкращий оригінальний сценарій:

"Белфаст"

"Найгірша людина у світі"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Не дивіться вгору"

Кадр із фільму "Білфаст" / Фото: YouTube

Найкращий грим:

"Дім Gucci"

"Дюна"

"Круелла"

"Поїздка до Америки 2"

"Очі Теммі Фей"

Найкращий анімаційний фільм:

"Енканто"

"Втеча"

"Лука"

"Мітчели проти машин"

"Райя та останній дракон"

Мультфільм "Енканто" / Фото: Disney

Найкращі візуальні ефекти:

"Головний герой"

"Дюна"

"Не час вмирати"

"Шан-Чі та легенда десяти кілець"

"Людина-павук: Додому шляху нема"

Найкраща операторська робота:

"У руках пса"

"Трагедія Макбета"

"Алея жаху"

"Дюна"

"Вестсайдська історія"

Фільм "Алея жаху" / Фото: YouTube

Найкраща чоловіча роль:

Хав'єр Бардем, "Бути Рікардо"

Бенедикт Камбербетч, "У руках пса"

Ендрю Гарфілд, "Тік-так, бум!"

Вілл Сміт, "Король Річард"

Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета

Найкраща жіноча роль:

Джессіка Честейн, "Очі Теммі Фей"

Олівія Колман, "Втрачена дочка"

Пенелопа Крус, "Паралельні матері"

Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"

Крістен Стюарт, "Спенсер"

Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Кращий фільм:

"Белфаст"

"CODA: Дитина глухих батьків"

"Не дивіться вгору"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Дюна"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Алея жаху"

"У руках пса"

"Вестсайдська історія"

Найкращий режисер:

Кеннет Брана, "Белфаст"

Рюсуке Хамагуті, "Сядь за кермо моєї машини"

Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"

Джейн Кемпіон, "У руках пса"

Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"

Кадр з фільму "Вестсайдська історія" / Фото: YouTube

Минулого року головну нагороду та звання найкращого фільму отримала картина "Земля кочовиків" режисерки Хлої Чжао. Вона також здобула перемогу в категорії "Найкращий режисер", став другою жінкою в історії, яка отримала "Оскар" за режисуру.

Найкращою акторкою була названа Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у "Землі кочовиків". "Сьогодні" вели онлайн-трансляцію церемонії.