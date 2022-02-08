Белфаст, Дюна та Людина-павук: список усіх номінантів на Оскар-2022

Сьогодні Американська кіноакадемія під час прямої трансляції оголосила всіх претендентів на премію "Оскар" у 2022 році.
Церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії світу відбудеться 27 березня. Місце проведення івенту залишиться незмінним – це буде театр Dolby у Лос-Анджелесі.
Найбільша кількість номінацій у фільмів "Белфаст", "У руках пса" та "Вестсайдська історія".
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Номінанти на "Оскар-2022" повний перелік
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Аріана ДеБоз, "Вестсайдська історія"
- Онжаню Елліс, "Король Річард"
- Джессі Баклі, "Втрачена дочка"
- Катріна Балф, "Белфаст"
- Кірстен Данст, "У руках пса"
Найкращий саундтрек:
- "Не дивіться вгору"
- "Дюна"
- "У руках пса"
- "Енканто"
- "Паралельні матері"
Найкращі костюми:
- "Алея жаху"
- "Дюна"
- "Круелла"
- "Сірано"
- "Вестсайдська історія"
Найкращий адаптований сценарій:
- "У руках пса"
- "Дюна"
- "Незнайома дочка"
- "CODA: Дитина глухих батьків"
- "Сядь за кермо моєї машини"
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Кіран Гайндс, "Белфаст"
- Трой Котсар, "CODA: Дитина глухих батьків"
- Джессі Племонс, "У руках пса"
- Дж. К. Сіммонс, "Бути Рікардо"
- Коді Сміт-Макфі, "У руках пса"
Найкращий оригінальний сценарій:
- "Белфаст"
- "Найгірша людина у світі"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Не дивіться вгору"
Найкращий грим:
- "Дім Gucci"
- "Дюна"
- "Круелла"
- "Поїздка до Америки 2"
- "Очі Теммі Фей"
Найкращий анімаційний фільм:
- "Енканто"
- "Втеча"
- "Лука"
- "Мітчели проти машин"
- "Райя та останній дракон"
Найкращі візуальні ефекти:
- "Головний герой"
- "Дюна"
- "Не час вмирати"
- "Шан-Чі та легенда десяти кілець"
- "Людина-павук: Додому шляху нема"
Найкраща операторська робота:
- "У руках пса"
- "Трагедія Макбета"
- "Алея жаху"
- "Дюна"
- "Вестсайдська історія"
Найкраща чоловіча роль:
- Хав'єр Бардем, "Бути Рікардо"
- Бенедикт Камбербетч, "У руках пса"
- Ендрю Гарфілд, "Тік-так, бум!"
- Вілл Сміт, "Король Річард"
- Дензел Вашингтон, Трагедія Макбета
Найкраща жіноча роль:
- Джессіка Честейн, "Очі Теммі Фей"
- Олівія Колман, "Втрачена дочка"
- Пенелопа Крус, "Паралельні матері"
- Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"
- Крістен Стюарт, "Спенсер"
Кращий фільм:
- "Белфаст"
- "CODA: Дитина глухих батьків"
- "Не дивіться вгору"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Алея жаху"
- "У руках пса"
- "Вестсайдська історія"
Найкращий режисер:
- Кеннет Брана, "Белфаст"
- Рюсуке Хамагуті, "Сядь за кермо моєї машини"
- Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"
- Джейн Кемпіон, "У руках пса"
- Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"
Минулого року головну нагороду та звання найкращого фільму отримала картина "Земля кочовиків" режисерки Хлої Чжао. Вона також здобула перемогу в категорії "Найкращий режисер", став другою жінкою в історії, яка отримала "Оскар" за режисуру.
Найкращою акторкою була названа Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у "Землі кочовиків". "Сьогодні" вели онлайн-трансляцію церемонії.