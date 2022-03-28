Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс та інші зірки на "Оскарі", які підтримали Україну

Сьогоднішня ніч – особлива для кіноманів. У Лос-Анджелесі стартувала щорічна церемонія вручення кінопремії "Оскар". За традицією, шоу проходить у Dolby Theatre та починається з прибуття гостей на червону доріжку. Ми вже розглядаємо вбрання та із задоволенням ділимося з вами, хто із зірок підтримав Україну.
Зірки на "Оскарі", які підтримали Україну
Зазначимо, що знаменитостям, які прибули на церемонію, вручають на вході блакитні стрічки на підтримку українських біженців. Також ряд зірок відзначилися із жовто-блакитним значком або нагрудною хусткою у кольорах нашого прапора. Зірки навіть на такому гламурному заході демонструють солідарність із народом України, який переживає непрості часи через російське вторгнення.
Отже, серед зірок, яким ми сьогодні вдячні, такі люди з великим серцем:
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Бенедикт Камбербетч
Як і очікувалося, Бенедикт Камбербетч. Актор раніше не раз висловлювався проти війни в Україні, виступав із нашим прапором і навіть озвучив готовність дати притулок у себе вдома українських біженців. Він і на "Оскар" прийшов із жовто-блакитним значком, а компанію йому склала дружина Софі Хантер.
Джейсон Момоа
Красень Джейсон Момоа прийшов на червону доріжку в шикарному костюмі і жовто-блакитною хусткою.
Джеймі Лі Кертіс
Зірка кіно Джеймі Лі Кертіс в образі Giorgio Armani також позує із блакитною стрічкою.
Джеймі Лі Кертіс з блакитною стрічкою / Фото: Getty Images
Семюел Л Джексон із дружиною
Знаменитий актор вийшов на червону доріжку із блакитною стрічкою.
Френсіс Коппола
Шестиразовий лаурет "Оскара" режисер Френсіс Коппола також не байдужий до ситуації в Україні. На його піджаку красується значок у вигляді українського та американського прапорів. На захід він прийшов із дружиною Елінорою.
Юн Юджан
Південнокорейська актриса Юн Юджан, яка минулого року отримала "Оскар" за фільм "Мінарі", також прикрасила образ блакитною стрічкою.
Кіноредактор Джо Вокер
Ріба Макінтайр та Дайан Уоррен
Американська кантрі співачка Ріба Макінтайр та американська авторка пісень Дайан Уоррен (праворуч) також підтримали Україну.
Слідкуйте за нашими матеріалами. Незабаром буде названо переможців "Оскара"-2022.
Також ми дізнаємось, чи виступить на заході президент України Володимир Зеленський.
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