Оскар Айзек і Джессіка Честейн влаштували сцену в усіх на виду

Кадр із серіалу «Сцени з подружнього життя» / Фото: themoviedb.org

Ідея рімейку "Сцен з подружнього життя" належить Даніелю Бергману, синові шведського майстра. Режисером проєкту виступив Хага Леві ("Пацієнти", "Коханці"), а головні ролі виконали Оскар Айзек і Джессіка Честейн, які раніше вже грали подружню пару в кримінальній драмі "Найжорстокіший рік".

З огляду на особливу "хімію" між Оскаром і Джесікою, які дружать вже майже два десятиліття, проєкт можна сміливо назвати серед основних претендентів на "Еммі" і "Золотий глобус". На території України серіал доступний для перегляду на сервісі OLL.TV.

Оскар Айзек і Джессіка Честейн в серіалі "Сцени з подружнього життя" / Фото: themoviedb.org

Реклама

У новій версії драми дія розгортається в сучасній Америці. У центрі сюжету – стосунки сімейної пари Міри і Джонатана. Вона – керівниця великої компанії, амбітна й успішна. Він – розсудливий професор філософії, який погодився на роль няні для їхньої дочки. Вони розлучаються після 10 років разом, але розуміють, що їхні почуття ще живі.

Дізнайтеся інші новини про кіно і серіали: