Грізна Морда й добрі поліцейські: стала відома дата прем'єри серіалу "Топтун"

4 жовтня о 17:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 40-серійного детективного серіалу "Топтун". Одну з головних ролей у картині зіграла собака з серіальною кличкою Морда

Олександра Польгуй на зйомках серіалу "Топтун" / Фото: пресслужба

У центрі сюжету – непрості стосунки детектива Василя Топтенка та його дружини Марини, які працюють в одному відділі. Разом вони розбираються в безлічі кримінальних справ. Ситуацію ускладнює ще й те, що Марина стала безпосереднім керівником Василя.

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Для мене ця історія, по-перше, про кохання. По-друге, вона про двох незалежних особистостей. Вони з чимось миряться або ні. – У кожного персонажа свій характер, але навіть якщо хтось із них зробив помилку в стосунках, вони люблять одне одного, незважаючи на це, – сказала акторка Олександра Польгуй, яка зіграла роль Марини Топтенко.

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Герої серіалу опиняться в центрі непередбачених подій, тому Василю Топтенку та його колегам доведеться розслідувати складні ситуації, які не залишать глядачів телеканалу "Україна" байдужими.

Я розумію, що у багатьох людей у нашій країні є певні претензії до оперативників, але ми робимо своїх героїв такими, якими хочемо бачити їх у житті, – розповів актор Михайло Кукуюк, який зіграв персонажа Василя Топтенко.

Михайло Кукуюк / Фото: прес-служба

Серед сильних і сміливих героїв в серіалі з'явиться ще один несподіваний і до того ж кошлатий персонаж з серіальною кличкою Морда. Існує думка, що породу "чорний тер'єр" багато років тому вивели шляхом тривалого схрещування – спеціально для охорони. Але Морда не виглядає грізною та злою. Навпаки, собака одразу закохала в себе всю знімальну групу! Наприклад, під час однієї зі сцен, коли Морда за сценарієм пірнає в басейн, собака кілька дублів поспіль з величезним задоволенням виконувала команди. І вона дуже засмутилася, коли зйомки у воді закінчилися.

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Морда на зйомках серіалу "Топтун" / Фото: прес-служба

Щодо особистого життя колишнього подружжя в серіалі "Топтун", ніхто з акторів не зізнався, як відбуватиметься далі, і причина навіть не в тому, що не можна розповідати про всі секрети сюжету. Виявляється, актори дізнавалися про продовження історії тільки перед зйомками чергової серії.

В основі серіалу "Топтун" – новий сценарій, він не адаптаційний, тому все розвиватиметься несподівано і для акторів, і для глядачів. До того ж він написаний з чудовим почуттям гумору й розумінням того, що є головним в житті, – пояснила акторка Катерина Гулякова.

Катерина Гулякова / Фото: пресслужба

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За словами актриси Олександри Польгуй, їй було цікаво спостерігати за трансформацією своєї героїні, життя якої після розриву з коханим чоловіком дуже сильно змінилося.

У певний момент Марина та Василь навіть намагаються налагодити стосунки. Чим це закінчиться – подивимося. Тут якраз криється інтрига, тому що з'являються інші персонажі. Всі вільні, тому в житті головних героїв може трапитися все, що завгодно, – сказала Олександра Польгуй.

У фільмі знімалися Михайло Кукуюк, Олександра Польгуй, Руслан Коваль, Ганна Іванова, Катерина Гулякова, В'ячеслав Вєтковський, Сергій Комаровський, Сергій Дзялик, Любомир Валівоць, Сергій Сміян. Режисери – Валерій Рожко, Тарас Рибальченко, Сергій Толкушкін. Оператори-постановники – Станіслав Власенко, Костянтин Гомон. Продюсери – Вікторія Корогод, Наталя Стрибук, Олег Рогожа, Армен Тер-Аванесов.

Над серіалом на замовлення телеканалу "Україна" працювала продакшн-компанія IVORY films.

Дивіться прем'єру 40-серійного детективного серіалу "Топтун" 4 жовтня о 17:00 на телеканалі "Україна".

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