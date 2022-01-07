Від "Оскара" до "Золотої малини": що зруйнувало кар'єру 58-річного Ніколаса Кейджа

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У день народження Ніколаса Кейджа на його шанувальників чекала радісна звістка – 27-річна дружина актора вагітна .

Як відомо, актор народився у знаменитій кіносім'ї Коппола, але Ніколас вирішив самотужки заслужити популярність без участі зіркових родичів.

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За весь час Кейдж знявся у понад 100 кінофільмах і навіть спробував себе в ролі режисера, знявши картину "Сонні". Проте не всі роботи артиста були успішними.

Світова популярність, а разом із нею і перша премія "Оскар" прийшли за роль п'яниці у фільмі "Покидаючи Лас-Вегас". Багато глядачів досі вважають, що цей образ був найуспішнішим у кар'єрі голлівудського актора.

"Покидаючи Лас-Вегас" – відео

Після успіху 1995 Кейдж намагався тримати на рівні. Досить успішними критики називають ролі Ніколаса у фільмах "Виховуючи Арізону" та "Дикі серцем".

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Ще однією вдалою роботою Кейджа називають фільм "Адаптація", в якому голлівудський актор зміг втілити образ одразу двох персонажів – братів-близнюків Чарлі та Дональда Кауфманов.

Спад кар'єри Ніколаса Кейджа

Як би Ніколас Кейдж не намагався триматися на плаву, все ж таки актор потрапив на гачок сумнівних екшенів. Наступні фільми не припали до душі шанувальникам, а багато хто з них навіть не запам'ятався глядачеві.

Свою першу антинагороду "Золота малина" за найгіршу чоловічу роль Ніколас Кейдж отримав за головну роль у фільмі "Плетена людина". Дивлячись на гру Кейджа у цьому фільмі, фанати та критики почали сумніватися у таланті актора – Ніколас настільки перегравав у кадрі, що часом це виглядало смішно.

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"Плетена людина" – відео

Жага зіграти супергероя привела знаменитість до ролі у фільмі "Примарний гонщик", яка стала чи не найгіршою у його кар'єрі. Тут актор знову не впорався з емоціями та знову розчарував глядачів.

Дивом фільм отримав продовження, що провалилося з таким же тріском. За роль гонщика Джоні Блейза Кейдж отримав дві премії "Золота малина".

"Примарний гонщик" – відео

Скандали з Ніколасом Кейджем

Слідом за невдачами в акторській кар'єрі були й інші проблеми в житті Кейджа. За інформацією деяких інсайдерів, голлівудська знаменитість мала серйозні проблеми з податковою.

Свого часу Кейдж любив жити, не відмовляючи собі нічого, але гроші мають властивість закінчуватися. До речі, багато хто вважає, що саме через проблеми з фінансами Кейдж знімався в дивних картинах.

Крім того, є підозри, що актор має проблеми з алкоголем. Якось його вигнали з престижного ресторану в Лас-Вегасі, оскільки прийняли за бомжа .

Ще один скандал стався з колишньою дружиною Кейджа – Ерікою Койкою. Актор подав на розлучення через 4 дні після весілля із візажисткою. Колишня дружина Кейджа прокоментувала дивний вчинок актора .