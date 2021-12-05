Незручно вийшло: зірки, яких люди прийняли за безпритульних (фото)

Не всі голлівудські зірки з'являються на вулиці при повному параді, багато хто віддає перевагу американській простоті й не соромиться виходити у старих, пошарпаних речах

Зірки, яких прийняли за безпритульних / Фото: Getty Images

Здавалося б, якщо твоє обличчя миготить на всіх світових телеекранах, жодних проблем з упізнаваністю бути не повинно. Однак, як показує практика, тебе можуть сплутати з бездомним, навіть якщо ти суперзірка. Кого ж із популярних особистостей не впізнали фанати?

Деніел Редкліфф

Фільм про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера зробив Редкліффа світовою зіркою. Актор часто з'являється на вулиці не в найстильніших образах, тому сплутати його з безхатьком не так уже й складно. Так і сталося на вулиці Нью-Йорка, поки Деніель чекав свою дівчину біля магазину. До Редкліффа підійшов хлопець і запропонував йому $5 на каву. Актор часто сміючись згадує цей випадок і каже, що йому потрібно голитися частіше.

Реклама

Деніель Редкліфф зі своєю дівчиною / Фото: Getty Images

Річард Гір

На зйомках фільму "Перерва на бездумність" Річарду Гіру довелося перетворитися на бездомного. Актор так добре вжився у роль, що його справді прийняли за злидня. Туристка з Франції побачила Гіра на вулиці в Нью-Йорку і вирішила почастувати його піцою. Річард вирішив не виходити з образу і просто подякував та благословив дівчину.

Річар Гір на зйомках фільму в образі безхатька / Фото: Getty Images

Реклама

Ніколас Кейдж

Ситуація з голлівудським актором вийшла незручна. Його вигнали з ресторану, оскільки прийняли за безпритульного. Кейдж прийшов відпочити в один з елітних ресторанів Лас-Вегаса, однак зовнішній вигляд у нього був, м'яко кажучи, непрезентабельний – актор одягнув леопардові штани, розтягнуту футболку та гумові капці. Коли Кейдж спробував замовити дорогий алкоголь, персонал став виганяти його з ресторану. Актор, що вже трохи хильнув, влаштував справжній скандал.

Ніколаса Кейджа намагалися вигнати з ресторану / Фото: thesun.co.uk

Більше новин про зірок: