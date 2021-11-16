Від шпагату до куплету: як Волочкова потрапляє у скандали та розвиває кар'єру співачки

Скандали за участю Анастасії Волочкової / Фото: instagram.com/volochkova_art

Хто знається на хайпі – так це Анастасія Волочкова. Артистка вміє спровокувати навколо себе різні скандали . Здається, що з роками люди повинні звикнути не лише до шпагатів балерини, а й до її витівок. Але ні, Волочкова вміє дивувати . Ми вирішили згадати скандали, в які потрапляла балерина.

Провокаційні фото

Судячи з Instagram Анастасії Волочкової, окрім шпагатів вона любить влаштовувати відверті фотосесії. Звичайно, це викликає різну реакцію у підписників. Але балерина ніколи не зважає на розмови в Мережі, а лише продовжує публікувати нові знімки.

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Анастасія Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова часто влаштовує відверті фотосесії на відпочинку / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова регулярно публікує відверті фото у Instagram / Фото: instagram.com/volochkova_art

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Скандал із сусідами

Чому можуть сваритися сусіди? Парковка, ремонт, гучна музика. А ось Анастасія Волочкова цього літа з'ясовувала стосунки з сусідами через те, що вони злили в Мережу фото, на яких балерина справляла потребу на своїй ділянці.

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Волочкова заявила, що таким чином сусіди мстять через її позицію навколо конфлікту з керуючою компанією елітного селища.

Алкоголізм

Анастасія Волочкова не приховує, вона любить випити . У Мережі можна знайти багато відео, на яких балерина ледве тримається на ногах та невиразно розмовляє.

Балерина зазначає, нікого не повинно хвилювати кількість просекко в її келиху.

Я сміюся з цього, бо мені добре. І всі люди, які зустрічають мене в житті, захоплюються, наскільки я проста людина у спілкуванні, душа компанії і можу посміятися з себе, у мене почуття самоіронії розвинене. Люди добрі, займіться своїм життям, а не вистежуйте, чим займається Волочкова. Скільки хочу – стільки п'ю, – коментувала балерина у розмові з Life чутки про свої проблеми із алкоголем.

Вирішила співати

Чому балерина не може записувати пісні, якщо в наш час тіктокери, блогери та телеведучі співають? Ось так подумала Анастасія Волочкова та випустила свій альбом . У репертуарі балерини є пісня, написана Ігорем Ніколаєвим. До слова, Волочкова навіть виступала на легендарних "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової.

А ще балерина виконала пісню на вірші Марини Цвєтаєвої "Мне нравится, что вы больны не мной".

Благословення на виконання цього твору мені дала перша виконавиця цієї пісні Алла Пугачова, – зізнавалася Волочкова.

Може Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв і підтримують Анастасію Волочкову, але в Мережі вокальні дані балерини критикують.

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