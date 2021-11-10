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П'яну Волочкову захейтили за шпагат: "Твереза так ноги не розсуває" (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 11:43
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Відома балерина Анастасія Волочкова опублікувала провокаційне відео та нарвалася на критику
П'яна Анастасія Волочкова сіла на шпагат
П'яна Анастасія Волочкова сіла на шпагат / Фото: instagram.com/volochkova_art

Чоловіки у житті Анастасії Волочкової змінюються але шпагат залишається. Відома балерина, яка зараз перебуває на відпочинку в Туреччині, вкотре вирішила продемонструвати розтяжку в Instagram.

Хтось божевільний, шалений, сказав, що я можу робити шпагат тільки тоді, коли мене тримає в руках хтось. Це я робила, даруйте, на сцені, і роблю зараз. Фотомонтаж можливий, а відео – ні! Раз, два, три – ха! – на Волочкову подивися! Не намагайтеся повторити мій досвід , дорогі жінки, тому що це дуже небезпечно, – сказала балерина у відео.

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Але підписники звернули увагу не на шпагат, а що Волочкова була п'яною.

  • "Прима мабуть вже у котлету"
  • "Знову журавлила"
  • "Вона твереза буває?"
  • "Твереза так ноги не розсуває на камеру ... сама себе ганьбить"
  • "Чому робить вона, а соромно мені"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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