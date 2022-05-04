Батько Брітні Спірс зруйнував її сексуальне життя: він змусив мене почуватися потворою

Брітні Спірс зізналася, що батько зробив її невпевненою у собі / Фото: Pinterest

Упродовж 13 років Брітні Спірс перебувала під опікою батька через нестабільний психологічний стан та нервові зриви. Співачка зізнавалась, що цей період був для неї пекельним. Зірка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Ба більше, Джеймі Спірс примушував доньку приймати психотропні препарати.

Нещодавно Брітні видала ще одну шокуючу інформацію в Instagram. За словами зірки, психологічна шкода, якої вона зазнала від свого батька, серйозно похитнула її впевненість у собі.

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Спірс зізнається, що у підлітковому віці вона вважала себе красивою та хорошою. Але під час опіки батько змушував її почуватись непривабливою. Тривалий час Джеймі казав доньці, що у неї є зайва вага.

Джеймі Спірс зруйнував життя доньки / Фото: Pinterest

Зірка каже, що слова батька дуже її ранили.

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Тоді мені постійно казали, що я товста і недостатньо гарна. Мій батько завжди змушував мене почуватися так, ніби я повинна старатися, старатися і старатися. Він зруйнував те, що змушувало мене почуватись красивою: впевненість, внутрішній діалог, сексуальне життя. Він змусив мене почуватися потворою. І через це відчуття, я і була такою, – поділилась артистка з фанатами.

Брітні Спірс каже, що коли опікунство закінчилось, вона знову відчула себе, як у 13 років – красивою та неповторною.

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І знаєте що, я перестала постійно старатись і просто ввійшла у зовсім новий світ. Я відчула себе красивою, я була закоханна, – заявила співачка.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Брітні Спірс отримала довгоочікувану свободу. Зірка почала жити за власними правилами та будувати особисте життя.

Ба більше, нещодавно знаменитість зізналась, що вона з коханим Семом Асгарі незабаром стануть батьками.

Втім, Брітні не вдається насолодитися третьою вагітністю. З'явилася інформація, що Джеймі Спірс ніяк не дасть їй спокою – він залякує вагітну доньку та навіть переслідує.