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Оля Полякова та DZIDZIO випустили новорічний кліп на спільну пісню

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 13:03
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Композиція стала саундтреком сімейної різдвяної комедії "Зірки за обміном", де виконавці зіграли головні ролі
Оля Полякова та DZIDZIO випустили кліп на пісню-саундтрек
Оля Полякова та DZIDZIO випустили кліп на пісню-саундтрек

"Щасливі люди" – новий трек співачки Олі Полякової та лідера гурту DZIDZIO Михайла Хоми. Сьогодні новоспечений дует представив кліп, до якого увійшли кадри з фільму "Зірки з обміну".

З Олею ми працювали легко, натхненно, співали, записували на студії і дивилися одне одному у вічі. Зробили пісню щирою, справжньою, щоб вона потрапила і нам, і слухачам просто у серце, — розповідає автор пісні Михайло Хома.

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А от Полякова не зовсім згодна з висловлюванням свого партнера по дуету. Виконавиця зізнається, що DZIDZIO виявився дуже вимогливим – кілька разів змушував її переспівувати рядки.

На студії Михайло "писав" мене понад сім годин, мучив мене. Я кажу: "Досить, я нормально, добре заспівала", а він: "Давай ось цю і цю фразу ще". А що я? Я слухалася як дівчинка-піонерка, все виконувала так, як він просив, — згадує Оля Полякова.

Про що комедія "Зірки за обміном"?

За сюжетом, непримиренні суперники, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова та Хома Михайлівський, несподівано опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути своє життя назад.

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Задля досягнення мети кожному треба вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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