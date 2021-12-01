Оля Полякова та DZIDZIO випустили новорічний кліп на спільну пісню

Композиція стала саундтреком сімейної різдвяної комедії "Зірки за обміном", де виконавці зіграли головні ролі

Оля Полякова та DZIDZIO випустили кліп на пісню-саундтрек

"Щасливі люди" – новий трек співачки Олі Полякової та лідера гурту DZIDZIO Михайла Хоми. Сьогодні новоспечений дует представив кліп, до якого увійшли кадри з фільму "Зірки з обміну".

З Олею ми працювали легко, натхненно, співали, записували на студії і дивилися одне одному у вічі. Зробили пісню щирою, справжньою, щоб вона потрапила і нам, і слухачам просто у серце, — розповідає автор пісні Михайло Хома.

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А от Полякова не зовсім згодна з висловлюванням свого партнера по дуету. Виконавиця зізнається, що DZIDZIO виявився дуже вимогливим – кілька разів змушував її переспівувати рядки.

На студії Михайло "писав" мене понад сім годин, мучив мене. Я кажу: "Досить, я нормально, добре заспівала", а він: "Давай ось цю і цю фразу ще". А що я? Я слухалася як дівчинка-піонерка, все виконувала так, як він просив, — згадує Оля Полякова.

Про що комедія "Зірки за обміном"?

За сюжетом, непримиренні суперники, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова та Хома Михайлівський, несподівано опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути своє життя назад.

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Задля досягнення мети кожному треба вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

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