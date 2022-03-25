"Скасування" Ганни Нетребко: безробітна путінська співачка ще сподівається десь співати

Ганну Нетребко "скасували" у всьому світі / Фото: Getty Images

Російська оперна співачка Ганна Нетребко опинилася на межі. Усі престижні агенції відмовляються співпрацювати з путінською улюбленицею.

Спочатку Нетребко замінили українкою в Метрополітен-опері , А днями з нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala та Баварська державна опера. Тепер безробітна зірка не знає, куди податися.

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Заступитись за Нетребко вирішив її представник Максим Берін. У своєму коментарі StarHit він заявив, що оперна діва брала "паузу" і сама була не проти припинити співпрацю з найкращими театрами світу.

Нетребко брала деяку паузу, вона відпочила, зараз у голосі. З урахуванням того, що угода з німецьким менеджментом припинена за взаємною згодою, на наші плечі ляжуть додаткові завдання щодо роботи з кращою сопрано по всьому світу, – висловився Берін.

Більше того, менеджер співачки ще й наважився пригрозити німецьким менеджерам, які виключили Нетребко зі свого лейбла, що вони ще пошкодують, що втратили зірку-рашистку.

Для німецького менеджменту це великий недогляд і неквапливість у цій ситуації вчасно не продовжити контракт, що минув, і втратити таку величину, – впевнено сказав Берін.

Але жодні виправдання та заяви, що зірки "поза політикою" не допоможуть ні Нетребку, ні іншим рашистським зіркам.

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Нагадаємо, що у Німеччині скасували концерти ще одних путінських улюбленців, гурту "Любе" .

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