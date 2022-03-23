Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пророцтво Сокурова

Бізнес Єлизавети II

Лоліта - рашистка

Помста Пугачової

Тупиця Чичеріна

Выступ MELOVIN
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Співайте для Путіна: у Німеччині скасували концерти Любе

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 20:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Країн, де ходять бачити російських артистів, з кожним днем стає дедалі менше
У Німеччині не хочуть бачити гурт "Любе"
У Німеччині не хочуть бачити гурт "Любе" / Фото: Instagram

Вчора стало відомо, що Латвія хоче заборонити в'їзд більш ніж 20 артистам , у тому числі і беззмінному солісту гурту "Любе" Миколі Расторгуєву. А сьогодні з'явилася інформація, що концерти колективу у Німеччині скасовано.

У травні гурт "Любе" повинен був 12 травня виступати на фестивалі Urania у Берліні, проте виступ гурту не відбудеться. Як пише німецьке видання B.Z. причина скасування – участь гурту у скандальному концерті у "Лужниках", де святкувалася окупація Криму та вторгнення в Україну.

Реклама
Скріншот

Зазначається, що концерти "Любе" в інших німецьких містах також скасовані. Виступи колективу мали відбутися з 10 по 22 травня у Гамбурзі, Нюрнберзі та інших містах.

Нагадаємо, Микола Расторгуєв один із перших підтримував анексію Криму. Російський співак назвав українців зомбованими та звинувачував у змові проти Росії.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Грішаєва
Нонна Грішаєва
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко
Цитата дня

Не підтримуйте кривавий режим. Ви залишитеся живими і ми залишимося живими.

Цитата на segodnya.ua
Потап, репер та продюсер Репер та продюсер
Потап звернувся до білорусів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти