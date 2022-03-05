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Путіністку Ганну Нетребко у Метрополітен-опері замінили українською співачкою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 14:51
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За підтримку Путіна та військової агресії щодо України російських музикантів, спортсменів та тих, хто продовжує замовчувати факт війни, усувають від роботи за кордоном
Ганну Нетребко звільнили з Метрополітен-опери
Ганну Нетребко звільнили з Метрополітен-опери / Фото: Getty Images

Окрім американських санкцій щодо Росії, під удар у США потрапили і російські митці. Так, у нью-йоркській Метрополітен-опере вже звільнили кілька артистів , які стали на бік агресора

Також стало відомо, що співачку Ганну Нетребко усунули від постановок та замінили на українську вокалістку Людмилу Монастирську. Поки що українка займе місце росіянки лише у постановці "Турандот" цієї весни.

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Таке рішення у Метрополітен-опері ухвалили після того, як Нетребко відмовилася виступити проти політики Володимира Путіна.

Це велика артистична втрата для Метрополітену та для опери. Анна – одна з найбільших співачок в історії Метрополітену, але з Путіним, який вбиває безневинних жертв в Україні, шляху вперед не було, – розповів генеральний менеджер компанії Пітер Гелб. CNN .

За інформацією закордонних ЗМІ, Ганна Нетребко у 2014 році вже потрапляла у скандал через свою велику пожертву оперному театру в Донецьку, який зараз контролюють бойовики. Також співачка сфотографувалася із прапором так званої "новоросії" разом із лідером Л/ДНР Олегом Царьовим.

Ганна Нетребко та Олег Царьов із прапором Новоросії

Зазначимо, що в РФ все ж таки є люди, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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